Pod koniec marca Steve Morse ogłosił, że tymczasowo przestanie występować z Deep Purple. Sytuacja jest spowodowana sprawami rodzinnymi, a dokładniej poważną chorobą żony muzyka. Janine Morse ma raka.

"To słodko-gorzki moment, że znów się spotkaliśmy. Jednak moja żona, Janine, walczy właśnie z rakiem. W tej sytuacji jest tu tak wiele komplikacji, wiele niewiadomych, ale jedno jest pewne - muszę być z nią. Nie odchodzę z zespołu, mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieje, a ja będę mógł wrócić na trasę koncertową" - tłumaczył wówczas Steve Morse.

Amerykańskiego gitarzystę w koncertowym składzie zastąpił wówczas pochodzący z Irlandii Północnej 43-letni Simon McBride, który w przeszłości już z wokalistą Deep Purple Ianem Gillanem, a także klawiszowcem Donem Aireyem.

Deep Purple: Steve Morse odchodzi po 28 latach

"To prawdziwy zaszczyt, móc zastąpić Steve'a i grać te wszystkie ikoniczne riffy Deep Purple. Muzycy są wspaniałymi profesjonalistami, a także świetnymi ludźmi. Jestem podekscytowany, że będę mógł grać te wszystkie melodie u boku prawdziwych legend. Myślami jestem ze Steve'em, Janine i ich rodziną. Nie zamierzamy więcej komentować tej sytuacji, dlatego prosimy o uszanowanie prywatności ich rodziny, a także modlitwy za nich" - napisał nowy koncertowy gitarzysta Deep Purple.

Teraz Steve Morse oficjalnie ogłosił, że żegna się z zespołem.

"Ostatniej jesieni musiałem przerwać swój udział w sesji kompozytorskiej Deep Purple w Niemczech ze względu na poważne problemy zdrowotne mojej żony. Prawie rok później musimy pogodzić się ze świadomością, że cierpi na agresywną formę nowotworu w czwartym stadium i do końca życia będzie wymagała chemioterapii. Oboje tęsknimy za koncertami, ale nie mogę w tej sytuacji jechać w długą trasę, bo sytuacja w domu może się szybko zmienić" - informuje gitarzysta.

"Zagrałem już swój ostatni koncert z Deep Purple, na Florydzie, podczas Rock Legends Cruise. (...) Wiem, że Simon znakomicie się spisuje, ale teraz przekazuję mu klucze do skarbca, w którym znajduje się sekret tego, jak Ritchie [Blackmore, legendarny gitarzysta Deep Purple z najsłynniejszego składu] nagrał intro do 'Smoke on the Water'. Przy otwieraniu go trzeba się solidnie napracować, mnie chyba nigdy się to nie udało" - dodał 67-letni Morse.

Muzyk dodał, że choć Janine z powodów zdrowotnych ma pewne ograniczenia, będą starać się uczestniczyć w koncertach z przyjaciółmi w najbliższej okolicy.

Steve Morse z Deep Purple nagrał dziewięć płyt studyjnych, zaczynając od "Purpendicular" (1996) i kończąc na "Turning to Crime" z listopada 2021 r. Wcześniej występował w grupach Kansas i Dixie Dregs.

W oświadczeniu opublikowanych na profilach Deep Purple w mediach społecznościowych Morse'a żegnają pozostali muzycy: Ian Gillan, basista Roger Glover, perkusista Ian Paice i Don Airey.

"W takich okolicznościach to normalne, że może być trudno znaleźć właściwe słowa, ale nie w przypadku Steve'a Morse'a; wiem, co chcę powiedzieć" - podkreśla Gillan, dodając, że Morse był gitarzystą, który mógł się pochwalić najdłuższym stażem na tym stanowisku, w dodatku współtworząc najbardziej stabilny skład grupy przez ostatnie 20 lat - tzw. Mark VIII (wówczas Airey zastąpił Jona Lorda).

"Dorobek Steve'a z Deep Purple nigdy nie zostanie zapomniany; za tym uśmiechem będziemy tęsknić. Wszyscy doceniamy jego oddanie, przez całe życie był bardzo rodzinnym człowiekiem" - podkreśla wokalista.

Roger Glover zwraca uwagę, że w połowie lat 90. zespół Deep Purple znalazł się w zwrotnym punkcie swojej historii i potrzebował odświeżenia. "Steve był inspirującym wyborem, który dał nam swój talent i pozbawioną granic wyobraźnię" - zaznacza basista, mówiąc, że jego ulubionym albumem jest właśnie "Purpendicular", którym Morse zadebiutował w Purplach.

Muzycy hardrockowej legendy oznajmili, że będzie to ich jedyny komentarz w sprawie odejścia gitarzysty i zaapelowali do fanów o uszanowanie prywatności Morse'a i jego żony. Na razie nie wiadomo, czy Simon McBride pozostanie gitarzystą koncertowym, czy dołączy na stałe do grupy.

Przypomnijmy, że w ramach europejskiej trasy Deep Purple zagrają 12 października w Atlas Arenie w Łodzi.

