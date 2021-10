Deep Purple pozdrawia z więzienia z utworem "7 and 7 Is". Kiedy premiera nowej płyty "Turning To Crime"?

Od pewnego czasu pojawiały się informacje, że zespół szykuje nowy materiał. Do studia weterani weszli wykorzystując przerwę w koncertowaniu wymuszoną pandemią koronawirusa.

Deep Purple - koncert w Polsce w 2022 r.

To właśnie przez COVID-19 trasa promująca ostatni album "Whoosh!" z sierpnia 2020 r. została przełożona ostatecznie na 2022 r. W jej ramach 12 października 2022 r. Deep Purple wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

15 miesięcy po premierze "Whoosh!" zespół wypuści kolejną płytę. Tym razem legenda hard rocka na "Turning to Crime" sięgnęła po utwory innych wykonawców, takich jak m.in. Bob Dylan, Fleetwood Mac, Cream i Yardbirds. Za selekcję nagrań odpowiadają wszyscy muzycy zespołu.

Producent i przyjaciel zespołu, Bob Ezrin, z którym Deep Purple pracowali przy trzech ostatnich płytach, po raz kolejny spełniał ważną rolę w pracach nad nowym albumem.

Deep Purple i "Turning to Crime" - kiedy premiera nowej płyty?

Zgodnie z wcześniejszymi nieoficjalnymi informacjami, "Turning To Crime" ukaże się 26 listopada i będzie dostępne jako limitowany, kolorowy winyl 2LP, klasyczny, czarny winyl 2LP, jako Digisleeve CD, Jewelbox CD oraz w formie cyfrowej.

Oto szczegóły nowego albumu Deep Purple (w nawiasie oryginalny wykonawca):

1. "Volume 1"

2. "7 And 7 Is" (Love)

3. "Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu" (Huey "Piano" Smith)

4. "Oh Well" (Fleetwood Mac)

5. "Jenny Take A Ride!" (Mitch Ryder & The Detroit Wheels)

6. "Watching The River Flow" (Bob Dylan)

7. "Let The Good Times Roll" (Ray Charles & Quincy Jones)

8. "Dixie Chicken" (Little Feat)

9. "Shapes Of Things" (The Yardbirds)

10. "The Battle Of New Orleans" (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

11. "Lucifer" (Bob Seger System)

12. "White Room" (Cream)

13. "Caught In The Act (Medley)".

Obecnie Deep Purple tworzą: Ian Gillan (wokal), Steve Morse (gitara), Roger Glover (bas), Ian Paice (perkusja) i Don Airey (klawisze).



Deep Purple w Polsce - ceny biletów w przedsprzedaży/w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 190 / 210 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 340 / 360 zł

Siedzące kat. 1 - 285 / 305 zł

Siedzące kat. 2 - 205 / 225 zł

Siedzące kat. 3 - 170 / 190 zł.