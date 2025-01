Roxie Węgiel to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Ma za sobą niezwykle udany rok, nie tylko ze względu na sukces muzyczny. Artystka w sierpniu 2024 r. spełniła swoje marzenie i wzięła ślub z ukochanym Kevinem Mglejem .

Ślub 19-letniej artystki i jej partnera odbił się szerokim echem w mediach. Polacy zainteresowani byli uroczystością już od momentu jej planowania, jednak para do samego końca starała się zachować szczegóły w tajemnicy. Data, lista gości czy miejsce ceremonii nie zostały ujawnione aż do ostatniej chwili.

W ostatniej rozmowie z Eską Roxie powróciła wspomnieniami do najważniejszego momentu w jej życiu. Artystka wyznała, że nigdy nie przypuszczała, że zostanie żoną w tak młodym wieku. Okazuje się, że gdy poznała Kevina, kierowała się uczuciami i instynktem, stąd decyzja o ślubie w wieku 19 lat.

"W miłości przede wszystkim działam spontanicznie - to jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadlinów, kiedy ma się to wydarzyć" - zdradziła Roxie.