Decadent Fun Club z nowym singlem. Posłuchaj "Love Will Burn Us All"

Pochodzący z Warszawy zespół Decadent Fun Club opublikował nowy teledysk. Fani są zachwyceni produkcją.

Na czele grupy Decadent Fun Club stoi Paweł Ostrowski /Andrzej Wasilkiewicz / Reporter

Nowy utwór Decadent Fun Club "Love Will Burn Us All" nieco odbiega charakterem od poprzednich.

W kontraście do żywiołowej muzyki, warstwę liryczną utworu stanowi ironiczna refleksja na temat postępującego wypaczenia wartości leżącej u podstaw relacji międzyludzkich, jaką jest miłość.

Teledysk wymyślił, zrealizował i zmontował dr hab. Andrzej Dragan - autor bestsellerowej książki "Kwantechizm", Fotograf Roku brytyjskiego pisma Digital Camera, nominowany do Złotego Lwa na festiwalu reklamowym w Cannes, nominowany do nagrody Yacha za debiutancki teledysk (Behemoth "The Satanist").

"Do realizacji teledysku zaprosiliśmy kilkadziesiąt cudownych osób, które pomogły nam zakrzywić czasoprzestrzeń, zmieniając chłodny, niedzielny poranek w gorącą, 'nocną' imprezę. Część ujęć powstała także podczas wystawy zaprzyjaźnionej grupy artystycznej Glitter Confusion" - opowiada wokalista, Paweł Ostrowski.

"Love Will Burn Us All" to finałowy utwór z serii anglojęzycznych singli zespołu. "Tym utworem symbolicznie zamykamy pierwszy etap Decadent Fun Club, który w warstwie słownej był zdominowany przez język angielski. W międzyczasie zaczęły powstawać polskie teksty, co skłoniło nas do podjęcia decyzji, aby nasz debiutancki album był złożony wyłącznie z utworów polskojęzycznych" - zdradza Ostrowski.

Clip Decadent Fun Club Love Will Burn Us All

Zapowiedział również, że nowa płyta prawdopodobnie ukaże się jeszcze w tym roku.

Decadent Fun Club znalazł się w gronie półfinalistów eliminacji do Pol'and'Rock Festival. 28 marca zespół zagra podczas koncertu eliminacyjnego we Wrocławiu, w klubie A2.