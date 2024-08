Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce. Jest obecny na scenie od wielu lat. Zaczynał bowiem mając zaledwie 15 lat - nagrywał wówczas covery popularnych piosenek i wrzucał je do serwisu YouTube. Już wtedy zaskarbił sobie sympatię wielu fanek. Później próbował swoich sił w konkursach talentów i programie Polsatu "Must Be The Music", w którym jurorzy nie poznali się na jego talencie, przez co nie dostał się do dalszych etapów. Mimo to jego kariera zaczęła się rozwijać - piosenkarz aktywnie tworzył i koncertował. Obecnie ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, a do jego największych przebojów należą m.in. "Biegnijmy", "Bez Ciebie", "Cafe de Paris", "Proste" czy "Idziesz ze mną".