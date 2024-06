Dawid Kwiatkowski to młody artysta, którego kariera rozpoczęła się od coverów piosenek, publikowanych w serwisie YouTube. Wokalista miał wówczas 15 lat. Później próbował swoich sił w konkursach talentów oraz w programie Polsatu "Must Be The Music", w którym jurorzy nie poznali się na jego talencie, przez co nie dostał się do dalszych etapów. Mimo to jego kariera zaczęła się rozwijać - piosenkarz aktywnie tworzył i koncertował. Obecnie ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych, a do jego największych przebojów należą m.in. "Biegnijmy", "Bez Ciebie", "Cafe de Paris", "Proste" czy "Idziesz ze mną".

Dawid Kwiatkowski musiał bardzo szybko dorosnąć

Pomimo sukcesu w branży muzycznej Dawid Kwiatkowski nie miał łatwego startu. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań. Nie mógł liczyć na wsparcie od swoich najbliższych. Miał problemy z rodzicami i przez wiele lat starał się walczyć o ich zdrowie oraz relacje rodzinne.

Rodzice artysty mieli problemy z uzależnieniem

Muzyk często podkreśla, że musiał dorosnąć szybciej niż inni. Niedawno udzielił poruszającego wywiadu, w którym wyjawił, że gdy jego starsi bracia opuścili dom, został sam w trudnej sytuacji. Jego rodzice mieli poważne problemy z alkoholem.

"Ja i moi bracia musieliśmy się z tym zmagać. Gdy oni się wyprowadzili, zostałem z tym sam. Nie użalam się nad sobą. Faktem jednak jest, że musiałem bardzo szybko dorosnąć" - powiedział Dawid Kwiatkowski, podkreślając, że nie ma nic za złe swojemu rodzeństwu.

Dawid Kwiatkowski walczył o swoją rodzinę

Dawid Kwiatkowski w młodym wieku wziął odpowiedzialność za dobro swojej rodziny. Rozpoczął walkę o dobro swoje oraz rodziców. Zaoferował im pomoc - terapię w ośrodkach specjalistycznych. Początkowo nie byli oni chętni na leczenie, jednak z czasem Kwiatkowskiemu udało się osiągnąć zamierzony cel.

"Namawiałem ich na leczenie w ośrodkach, ale przerywali terapię. Nie poddawałem się jednak i w końcu się udało" - wyznał piosenkarz.

Mama wokalisty podkreśla, jak dużo zawdzięcza synowi

Wokalista długo walczył o odbudowanie relacji z rodzicami. Wreszcie udało im się odzyskać jego zaufanie. Obecnie są oni zupełnie innymi ludźmi. Matka Dawida bardzo często podkreśla, że to dzięki niemu mogła liczyć na lepsze życie. "Zdaję sobie sprawę, ile zmarnowałam lat i ile wysiłku moi bliscy, a zwłaszcza Dawid, włożyli w walkę o mnie" - powiedziała mama artysty.