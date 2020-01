Dawid Kwiatkowski do Roksany Węgiel: "Ludzie czekają, by cię wykorzystać"

11 stycznia młoda, polska wokalistka Roksana Węgiel skończyła 15 lat. Kto złożył jej życzenia?

Roksana Węgiel to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek /Fot. Wojciech Strozyk / Reporter

Węgiel pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z przyjęcia-niespodzianki, które urządzili jej najbliżsi.

"Kocham Was najmocniej mordy!️ Dziękuję bardzo za wszystkie życzenia od Was kochani, Dziękuję, że jesteście. LOVE!" - napisała pod fotografią.

W komentarzach posypały się życzenia od fanów.

Coś od siebie dodała także Cleo. "Dużo zdrówka i siły Słoneczko bo marzenia już spełniasz" - napisała piosenkarka i jurorka "The Voice Kids".

15-latka dostała także życzenia od Lanberry, współautorki przebojów "Anyone I Want to Be" i "Superhero", z którymi Roksana Węgiel i Viki Gabor wygrały dwie ostatnie edycje Eurowizji Junior.

Z okazji urodzin młodej wokalistki post na swoim profilu udostępnił również Dawid Kwiatkowski. "Masz już 15 lat. Zobacz ile już osiągnęłaś. Teraz spójrz tam. Widzisz? Całe życie czeka, aż je dobrze wykorzystasz. Nie zwariuj i bądź taka, jaka jesteś, nie zapomnij o nastoletnim życiu i nie daj sobą manipulować. Tam, gdzie patrzysz, ludzie tylko czekają na to, by Cię wykorzystać i podpisać się pod Twoim sukcesem" - napisał trener "The Voice Kids".

"To Ty jesteś jego Panią. Panią swojego sukcesu. Sto lat Roxie!" - dodał jeszcze.

"Niesamowita dziewczyna. Czego się nie dotknie, obraca się w złoto" - mówił o Roxie w "Uwadze TVN".

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy młoda wokalistka pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids".

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce ( posłuchaj! ).

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" ( sprawdź! ) wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

W czerwcu 2019 r. wydała debiutancką płytę, która przyniosła takie przeboje jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest" ( posłuchaj! ), "Lay Low" ( zobacz klip! ), "Żyj" ( sprawdź klip! ), czy "Obiecuję". Dotychczasowa liczba streamów katalogu Roxie przekroczyła 120 mln. Dwa miesiące po premierze album pokrył się złotem.



15 listopada do sklepów trafiła limitowana specjalna edycja debiutanckiej płyty Roksany Węgiel.

Na wznowieniu znalazło się łącznie 17 utworów, w tym cztery premierowe ("Half Of My Heart" - posłuchaj! , "True", "MVP" - zobacz klip! , "Cisza"), trzy z nich zaśpiewane zostały w języku angielskim.

A jaka Roksana Węgiel zachowuje się w gronie rodzinnym? "Roksana nie lubi sprzątać, aczkolwiek ją zmuszamy. Po przyjeździe mówimy jej: ogarnij pokój, kobieto" - mówiła Edyta Węgiel. "Traktujemy się normalnie, każdy ma swoje obowiązki, które musi wypełnić. Staramy się tego pilnować" - dodał Rafał Węgiel.

