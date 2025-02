Niedawno odbył się finał uwielbianego przez widzów TVP "The Voice Senior", które po zakończeniu ustąpiło miejsca na antenie kolejnemu talent-show. W sobotę 22 lutego powrócił bowiem program "The Voice Kids", w którym swoich sił na wielkiej telewizyjnej scenie próbują młodzi wokaliści w wieku od 8 do 14 lat.

Poczynania uczestników ósmej edycji ponownie ocenia znany skład trenerski: Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska, która w poprzednim sezonie doprowadziła swoją podopieczną, Michell Siwak, do zwycięstwa.

W ósmej edycji "The Voice Kids" nastąpiły spore zmiany

W kolejnej odsłonie "The Voice Kids" nie brakuje jednak zmian. Młodych uczestników wspiera zupełnie nowy skład prowadzących. Po raz pierwszy w historii gospodarzami programu zostały dwie kobiety - Michalina Sosna i Paulina Chylewska. Pierwszą z nich telewizyjni widzowie poznali za sprawą roli Kamy w kultowym serialu "M jak miłość". Druga zaś współprowadziła 15. edycję "The Voice of Poland". Za kulisami młodych artystów wspiera także Jan Dąbrowski.

Widzowie prędko ocenili nową edycję "The Voice Kids". Na facebookowym oraz instagramowym fanpage'u programu aż roi się od komentarzy. "Super, że wróciliście. Tyle czekałam!", "Uwielbiam ten program! Zawsze czekam z niecierpliwością na kolejną edycję" - czytamy.

Oglądający wzięli pod lupę nowych prowadzących "The Voice Kids". Jeden szczególnie przypadł im do gustu

Widzowie TVP ucieszyli się na widok nowych prowadzących. W sieci nie brakuje ciepłych słów, kierowanych do całej trójki. Internauci zwrócili jednak szczególną uwagę na Jana Dąbrowskiego, który w tej edycji wspiera młodych uczestników za kulisami. Wielu oglądających jest zachwyconych jego obecnością. "Oprócz genialnych trenerów gratuluję wyboru Janka, który wpuszcza dzieciaki na scenę! Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Brawo", "Super, Jasiu! Najlepszy prowadzący", "Jasiek jak zwykle się nie starzeje", "Fajnie, że wróciłeś do TVK", "Uwielbiam cię w roli prowadzącego" - piszą o Dąbrowskim oglądający.

Część widzów TVP krytycznie skomentowała nowych gospodarzy "The Voice Kids"

W mediach społecznościowych nie brakuje także krytycznych opinii względem nowych prowadzących. "Panie prowadzące przeboleje, ale Natasza nie pasuje do roli jurora. Słabo się to ogląda", "Pani Paulina Chylewska w tym programie to porażka. Tak komentuje, że nie słychać, jak śpiewają dzieciaki", "Słabe prowadzące, nudne jury", "Pani Ida jako prowadząca 'The Voice Kids' była najlepsza. Szkoda, że jej już nie będzie" - piszą użytkownicy Facebooka i Instagrama.

Trenerzy "The Voice Kids" nie mogli uwierzyć. "Wyrwało nas z butów" TVP TVP