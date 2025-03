W 1968 roku ich utwór “Too Late” stał się wielkim hitem i doprowadził do wydania pierwszego pełnoprawnego albumu. Jackson Southernaires zasłynęli z emocjonalnych występów i przesłania o wierze oraz wytrwałości. Ich piosenki, takie jak “Don’t Let Him Catch You (With Your Work Undone)” i “How Long Will It Last”, zdobyły ogromną popularność w radiu.