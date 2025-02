Dziennikarz we wspomnianej rozmowie podkreślił, że wraz z radością i zauważeniem przez idolkę, zalała go także fala zainteresowania jego osobą. Ta sytuacja zaczęła go stopniowo przytłaczać.

Dziennikarz opowiedział redakcji "Dzień Dobry TVN" jak dokładnie doszło do powstania zdjęcia, które odbiło się szerokim echem w mediach. "Kiedyś kupiłem bilety na koncert Celine Dion, ale niestety nie udało się, bo został odwołany, podobnie jak kolejny. Postanowiłem więc zacząć ją obserwować, żeby sprawdzić, kiedy i gdzie będzie koncertować, ponieważ marzyłem o tym, by zobaczyć ją na żywo. Pewnego dnia na Instagramie zobaczyłem zdjęcie Celine z pizzą, a akurat w tym samym czasie ja też wyciągałem swoją pizzę z piekarnika. Położyłem ją na białej desce i pomyślałem: 'Kurczę, to prawie identyczne jak u Celine'. Zrobiłem zdjęcie, oznaczyłem ją i tyle - miał to być tylko żart" - podsumował polski prezenter.