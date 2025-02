Jedna z uczestniczek "The Voice Kids" znała Nataszę Urbańską. Widzowie węszą ustawkę

Właśnie wyemitowano pierwszy odcinek Przesłuchań w ciemno do ósmej edycji "The Voice Kids". Program TVP cieszy się uznaniem wśród widzów, co widać szczególnie w sieci - pierwszy odcinek był szeroko komentowany na facebookowym fanpage'u talent-show. Pojawiły się nie tylko słowa uznania, lecz także głosy krytyki. Widzowie węszą ustawkę, bowiem do dalszego etapu dostała się Marianna Kłos, która już wcześniej znała jedną z trenerek.