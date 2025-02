Zalia "Serce" - pop najwyższej jakości z bluesowym zacięciem [RECENZJA]

Wymowny tytuł drugiego albumu Zalii perfekcyjnie wprowadza nas w klimat tego, co na nim znajdziemy. "serce" to utwory emocjonalne, w których wokalistka otwiera się przed słuchaczami i pokazuje im spory kawałek swojej rzeczywistości. To opowieść o złamanym sercu, poszukiwaniu miłości, odnajdywaniu samej siebie i momentach nadziei.

Album otwiera poruszająca piosenka, którą Zalia zatytułowała swoim własnym imieniem. "julia" jest jednocześnie zaproszeniem słuchaczy do serca artystki, jak i wstępem do dalszej historii. To krótki utwór o tęsknocie za samą sobą i poszukiwaniu od nowa własnej tożsamości. Spokojna i powolna melodia, oparta na brzmieniu gitary akustycznej, pozwala skupić się na tekście, który odgrywa tu pierwsze skrzypce.

Na całym krążku nie brakuje emocjonalnych utworów. "znowu sam" to bardziej energiczna piosenka, w której słychać wielką złość. Zalia ze smakiem wylewa tutaj żal do drugiej osoby. "wydostań mnie" wyróżnia się chórkami, dodającymi kawałkowi charakteru. Tekst jest swoistym wołaniem o pomoc, a kiedy Zalia głośno wyśpiewuje wers tytułowy, po plecach aż przechodzą mnie ciarki. W "s.o.s." znów sięga po spokojne, gitarowe brzmienie. W utworze idealnie słychać manierę, charakterystyczną dla śpiewu Zalii, która od samego początku wyróżnia piosenkarkę na tle innych gwiazd polskiego popu.

Zalia umieściła na albumie także romantyczny lovesong "my" oraz muzyczny list do kolejnej miłości swojego ukochanego z przeszłości - "list do niej". Piosenka "diament", która jeszcze przed wydaniem albumu stała się singlem, ma chwytliwy refren i idealnie nadawałaby się do ścieżki dźwiękowej jakiejś komfortowej komedii romantycznej. Moje serce szczególnie skradł "falochron", którym Zalia powraca do nadmorskich klimatów. Piosenka chwytliwa, a za razem niezwykle głęboka.

Na płycie "serce" znalazły się dwa duety. W "motylu" z Piotrem Ziołą tajemniczy głos wokalisty z charakterystyczną chrypką idealnie komponuje się z delikatniejszym wokalem Zalii. Piosenkę można nazwać "letniakiem", który szybko wpada do głowy i długo nie chce z niej wyjść. Choć jest to utwór o samotności i krótkotrwałych relacjach, chwytliwy refren pozwala się nim cieszyć. "nie mam dla ciebie nic", nagrane z Piotrem Roguckim, oparte jest na tanecznym bicie, a nóżka sama rwie się do tańca.

Album kończy się tytułową piosenką "serce", która idealnie zamyka historię opowiedzianą przez Zalię. Ballada z nieco rockowym zacięciem podsumowuje popowy album, w którym gitarowe riffy odgrywają równie ważną rolę, co chwytliwa melodia i nieskomplikowany tekst. Długa solówka na samym końcu dodaje wszystkiemu niepowtarzalnego klimatu.

Zalia nie boi się łączyć popowych bangerów, które mają potencjał na podbicie radiowych list przebojów, z miłosnymi balladami i gitarowymi solówkami rodem z bluesowych kawałków. "serce" to album spójny tematycznie i brzmieniowo, a jednocześnie różnorodny. Przy każdym kolejnym przesłuchaniu, gdy zna się już kawałki refrenów i można podśpiewywać je razem z Zalią, wcale nie robi się nudno, tylko jeszcze lepiej.

"O sercu, o emocjach, o tym co spędza nam sen z powiek i zajmuje kartki w pamiętniku" - napisała Zalia na swoim Instagramie, perfekcyjnie podsumowując swoje nowe wydawnictwo. Czy to polski album roku? Mamy dopiero końcówkę lutego, ale śmiało mogę stwierdzić, że w popie może się nam nic lepszego już nie przytrafić.

Zalia, "serce", Def Jam Recordings Poland

9/10

