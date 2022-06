Działająca od 1978 r. grupa Whitesnake to hardrockowa formacja dowodzona przez Davida Coverdale'a, wokalistę Deep Purple w latach 1973-76 (tzw. Mk III i Mk IV).

Obecnie u boku lidera występują Red Beach (gitara), Joel Hoekstra (gitara), Michael Devin (bas), Tommy Aldridge (perkusja) i Włoch Michele Luppi (klawisze). Najkrótszym stażem może pochwalić się ten ostatni, który dołączył w 2015 r. grając na trasach "The Purple Tour" (2015), "The Greatest Hits Tour" (2016) i "The Purple Tour" (2018).

Z powodu operacji przepukliny Coverdale'a zespół odwołał wszystkie koncerty zaplanowane na 2020 r., w tym również występ w Warszawie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że również w kolejnym roku koncerty zostały anulowane.

Ogłoszono wtedy jednak pożegnalne tournee "The Farewell Tour". ""Zamierzam pokazać moją wdzięczność za poparcie, które mam, bo nie da się tego robić bez wspierającej publiczności. To takie proste. Fani wiedzą, że zawsze staram się wypaść jak najlepiej. To od zawsze była moja filozofia" - podkreślał David Coverdale w rozmowie z Planet Rock. 70-letni rockman zaznaczył, że wyczerpuje go nieustanne życie w trasie, dlatego zamierza pożegnać się ze sceną, jednak nie oznacza to końca zespołu.

Teraz okazuje się, że i pożegnalna trasa stoi pod znakiem zapytania. Wokalista poinformował, że zmaga się z infekcją, która zaatakowała zatoki oraz tchawicę, dlatego zmuszony był odwołać koncerty 28 czerwca w Mediolanie i 30 czerwca we Wiedniu.

"Ostatnio spotkało nas kilka sytuacji, z którymi radzimy sobie najlepiej, jak potrafimy. Najpierw nasz ukochany lider zespołu, Reb Beach, tymczasowo uległ wypadkowi i opuścił kilka koncertów podczas rekonwalescencji (a tak przy okazji, czuje się już dużo lepiej). Następnie legendarny Tommy Aldridge uległ wypadkowi i niestety nie byliśmy w stanie zagrać na festiwalu Rock Imperium w Cartagenie" - czytamy w oświadczeniu.

"Niestety, ja również zostałem ciężko doświadczony. Dwa dni temu poczułem się nieco gorzej i właśnie zdiagnozowano u mnie infekcję zatok i tchawicy. Lekarz zalecił 5 dni bez śpiewania i odpoczynek w łóżku (...). Bardzo przepraszam wszystkich fanów, którzy planowali zobaczyć naszą pożegnalną trasę w każdym z tych miast - moim zamiarem jest jak najszybsze wyzdrowienie i wzięcie udziału w pozostałych koncertach europejskiej trasy pożegnalnej. Wszyscy jesteście w naszych sercach" - przekazał Coverdale.