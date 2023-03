Dave Grohl znów gotuje dla biednych i bezdomnych. "Nie spali do wschodu słońca"

Kilka dni temu ujawniono w mediach, że lider zespołu Foo Figters w zeszłym miesiącu pomógł tym, którzy ucierpieli z powodu załamania pogody w Kalifornii. Nie tylko zafundował składniki do potraw, ale przez kilkanaście godzin pomagał także przygotowywać posiłki dla 350 bezdomnych. Zrobił to w ramach współpracy z organizacją Hope of the Valley Rescue Mission. Okazuje się, że Grohl zamierza kontynuować tę działalność.

Dave Grohl włączył się w pomoc bezdomnym /Paul Morigi /Getty Images