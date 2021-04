Mick Jagger i Dave Grohl w duecie. Zobacz "Eazy Sleazy"

Wokalista The Rolling Stones Mick Jagger wypuścił niespodziewanie wideo do nagrania "Eazy Sleazy". Do współpracy zaprosił Dave'a Grohla, lidera Foo Fighters.

Dave Grohl i Mick Jagger nagrali razem "Eazy Sleazy" - zdjęcie z 2013 r. /Mark Davis /Getty Images

Poprzednio Mick Jagger na swoje konto wypuścił dwa utwory w połowie 2017 r. - "Gotta Get a Grip" i "England Lost".

Teraz prezentuje piosenkę "Eazy Sleazy" z optymistycznym przesłaniem o powrocie do normalności po lockdownie.

Lider Foo Fighters i były bębniarz Nirvany Dave Grohl zagrał na perkusji, basie i gitarach.

"Coś, o czym nawet nie marzyłem, się spełniło. I to jeszcze w momencie, kiedy wydawało się, że życie nie może być już bardziej zwariowane" - opowiada Grohl.



W rozmowie z magazynem "Rolling Stone" Jagger przyznał, że tekst piosenki powstał bardzo szybko.

"To odzwierciedlenie tego roku - psychicznych i fizycznych ograniczeń nałożonych na społeczeństwo. Przechodziliśmy przez nie z różnymi emocjami, często z fałszywym poczuciem, że coś się zaczyna lub kończy - przyznał. Tęsknisz za ludźmi, za rozmowami, spotkaniami, występami. To wszystko było trudne" - tłumaczy.

Clip Mick Jagger EAZY SLEAZY (Lyric Video) - with Dave Grohl

Na początku "Eazy Sleazy" dostajemy wspomnienie początku pandemii koronawirusa. Jagger śpiewa o odwołanych trasach, wirtualnych premierach filmów i aplauzie z taśmy towarzyszącym meczom bez udziału widzów. "Nie mam już w co się ubrać" - słyszymy.



77-letni wokalista wylicza sposoby, którymi wiele osób próbowało sobie ułatwić przetrwanie lockdownu - m.in. naukę tańca i gotowania, ale też długie godziny przed telewizorem. W piosence pojawiają się też teorie spiskowe na temat szczepionek. "Mam we krwi Billa Gatesa" - śpiewa rockman.



Refren piosenki jest jednoznacznie pozytywny - Jagger wielokrotnie powtarza, że "uciekniemy z tego więzienia" i lockdown wkrótce stanie się tylko wspomnieniem. Obiecuje też słuchaczom "ogród ziemskich rozkoszy".