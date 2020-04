"Living In A Ghost Town": The Rolling Stones wracają po ośmiu latach!

The Rolling Stones postanowili umilić fanom ciężki czas kwarantanny. Zespół właśnie opublikował nowy singel "Living In A Ghost Town".

The Rolling Stones wrócili z nową piosenką po ośmiu latach /Mauricio Santana /Getty Images

"Living In A Ghost Town" to pierwszy premierowy singel zespołu od 8 lat. Piosenka powstała i została nagrana w Los Angeles oraz Londynie w warunkach izolacji.

Reklama

"Jeszcze przed zamknięciem Stonesi byli w studiu, aby nagrywać nowy materiał. W trakcie tych sesji powstała piosenka, która oddaje bieżącą sytuację na świecie. Pracowaliśmy nad kawałkiem w izolacji" - wspomina Mick Jagger.



"Historia tego utworu zaczęła się ponad rok temu w LA, był stworzony z myślą o nowym albumie, wszystko się działo i nagle dotarło do nas to gówno. Mick i ja zdecydowaliśmy, że ten utwór musi ujrzeć światło dzienne teraz" - dodał gitarzysta Keith Richards.



"Living In A Ghost Town" opowiada o uczuciach, które mogą towarzyszyć ludziom podczas izolacji. "Jestem duchem żyjącym w mieście duchów" brzmi pierwszy wers piosenki. "Życia było takie piękne, ale później zostaliśmy zamknięci"- słyszymy w dalszej części tekstu.

Clip The Rolling Stones Living In A Ghost Town

The Rolling Stones włączyli się też w walkę z pandemią koronawirusa. 18 kwietnia wzięli udział w koncercie "One World: Together at Home", którego celem była zbiórka pieniędzy na rzecz służby zdrowia. Wykonali piosenkę "You Can't Always Get What You Want".

Wideo The Rolling Stones perform "You Can't Always Get What You Want" | | One World: Together At Home

W kwietniu 2019 roku występy zespołu zostały odwołane w związku z nagłą operacją sera Micka Jaggera. U 75-letniego wokalisty wymieniono zastawkę aortalną serca, na szczęście Jagger błyskawicznie wrócił do formy.

"Bardzo przepraszam fanów w Ameryce i Kanadzie, którzy kupili bilety. Nie znoszę zawodzić was w ten sposób. Jestem zrozpaczony, że muszę przełożyć trasę, ale będę ciężko pracował nad tym, by powrócić tak prędko, jak to możliwe. Raz jeszcze wszystkich przepraszam" - napisał wokalista po odwołaniu koncertów. Pierwszy koncert po operacji odbył się 21 czerwca w Chicago.