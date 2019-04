Mick Jagger przeszedł operację wymiany zastawki serca. Jak czuje się gwiazdor?

Operacja wymiany zastawki serca u Micka Jaggera zakończyła się pomyślnie. Artysta czuje się dobrze i dochodzi do sił w klinice w Nowym Jorku.

Mick Jagger pomyślnie przeszedł operację wymiany zastawki serca /Dave J Hogan/Dave J Hogan /Getty Images

75-letni wokalista The Rolling Stones trafił niedawno do szpitala z powodu problemów z sercem.



Reklama

Artysta przeszedł udaną operację wymiany zastawki serca i dochodzi do siebie w klinice w Nowym Jorku.



Lekarze nie pozwolili wokaliście wyruszyć w planowaną trasę koncertową przed operacją. Z tego względu legendarna grupa rockowa The Rolling Stones odłożyła mającą trwać dziewięć tygodni trasę koncertową "No Filter" w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pierwszy występ miał się odbyć 20 kwietnia. Słynny wokalista ma wrócić na scenę latem.



The Rolling Stones - Warszawa, 8 lipca 2018 r. 1 25 Zobacz zdjęcia z koncertu The Rolling Stones na PGE Narodowym w Warszawie, kończącym trasę "No Filter" Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: Show The Show 25

Sam Jagger przeprosił swoich fanów za odwołanie trasy:



"Bardzo przepraszam fanów w Ameryce i Kanadzie, którzy kupili bilety. Nie znoszę zawodzić was w ten sposób. Jestem zrozpaczony, że muszę przełożyć trasę, ale będę ciężko pracował nad tym, by powrócić tak prędko, jak to możliwe. Raz jeszcze wszystkich przepraszam" - napisał.

Urodzinowy Mick Jagger na starych fotografiach 1 11 Mick Jagger, czyli frontman jednej z najpopularniejszych formacji w historii rocka, 26 lipca 2018 roku kończy 75 lat. Muzyk urodził się w Dartford w hrabstwie Kent w Anglii. Autor zdjęcia: Ian Wright/Polaris Images Źródło: East News 11

W 2016 roku artysta został po raz ósmy ojcem. Cieszył się z narodzin syna, będąc jednocześnie pradziadkiem. Posiada potomstwo z pięcioma różnymi kobietami. Jego najstarszy syn ma teraz 48 lat, a najstarsza córka - 47 lat.

Mick Jagger to brytyjski wokalista, kompozytor, autor tekstów i lider oraz współzałożyciel rockowego zespołu The Rolling Stones, który ma na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt. Jako solista Jagger wydał pięć albumów.