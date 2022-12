Daria ze Śląska i jej "Chinatown". To zapowiedź płyty [KLIP]

W sieci zadebiutował klip do utworu "Chinatown". To kolejne dzieło pochodzące z debiutanckiego albumu Darii ze Śląska. Ma on ukazać się w przyszłym roku.

Daria ze Śląska zapowiada debiutancki album /YouTube /materiał zewnętrzny