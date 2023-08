Daria Zawiałow pokochała Nowy Jork. "Najlepszy wypad mojego życia"

"Napisałam ten utwór bazując na moich doświadczeniach, tuż po tym jak wróciłam z najlepszego wypadu mojego życia w 2022 roku" - pisze Daria Zawiałow na swoim Instagramie.



Prywatna podróż Darii do Nowego Jorku zainspirowała ją na tyle, że to tam nakręcono klip do nowego numeru, a okładka singla powstała w jednej z ulubionych restauracji Darii z kuchnią azjatycką.



Big Apple City to kolejny przystanek na trasie Darii Zawiałow po Stanach Zjednoczonych (teledyski do "FIFI HOLLYWOOD" oraz "Złamane serce jest OK" nakręcono w Los Angeles), a tym samym - singiel "Z Tobą na chacie" jest jedną z ostatnich zapowiedzi nadchodzącego albumu, którego premiera jest zaplanowana na październik tego roku.

Daria Zawiałow i "Z Tobą na chacie". Kiedy premiera nowego albumu?

Daria Zawiałow ogłasza przerwę. "Wojen nie będzie" "Z Tobą na chacie" jest także częścią kolejnego, tajemniczego "rozdziału" nowej płyty. Rozdział Pete Stop ma opowiadać o momencie w życiu wokalistki, w którym pozwoliła sobie na zatrzymanie się w codziennym, życiowym pędzie. Opowiada o nowym etapie, o miłości, potrzebie stabilizacji.



Wszystkie utwory, które trafią na czwarty album Darii powstały we współpracy z Bartoszem Dziedzicem - producentem znanym m.in. z pracy przy albumach "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadło.



Przy tworzeniu albumu duetowi od strony muzycznej przyświecały gitarowe lata dziewięćdziesiąte, a lirycznie Daria postanowiła wyjść tym razem z roli narratora i skupić się na swoich osobistych doświadczeniach i przemyśleniach - pisać o nich bardziej wprost, bez owijania w bawełnę i z przymrużeniem oka.



Chwilę po premierze płyty, artystka wyruszy w trasę koncertową, która obejmować będzie sześć największych hal koncertowych w Polsce. Bilety na "TRASĘ 92'" są już w sprzedaży.

Daria Zawiałow i "TRASA 92'" - daty

02.12.23 - Warszawa - COS TORWAR "Koncert Premierowy"



16.02.24 - Gdańsk - ERGO ARENA



24.02.24 - Wrocław - HALA STULECIA



09.03.24 - Kraków - TAURON ARENA KRAKÓW



30.03.24 - Poznań - SALA ZIEMI



28.04.24 - Warszawa - COS TORWAR