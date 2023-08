"Nie mogę się już doczekać 14 września, kiedy wystartuje druga edycja Great September i rozpoczniemy trzydniowe, wielkie święto branży muzycznej. Do Łodzi, podobnie jak przed rokiem, przyjadą najlepsi polscy artyści - ci świetnie znani, i ci, którzy chcą się przebić - ich menedżerowie, wydawcy, promotorzy, a także dziennikarze, dźwiękowcy i wszyscy, którzy tworzą niesamowity rynek muzyczny w naszym kraju. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w naprawdę wyjątkowym wydarzeniu" - odlicza dni do festiwalu jego dyrektor artystyczny, Artur Rojek.

Między 14 a 16 września, na Great September Showcase Festival & Conference wystąpi ponad 100 artystów, grających koncerty i biorących udział w licznych spotkaniach oraz warsztatach. Dziś do tego grona dołączają kolejni świetni wykonawcy oraz intrygujące nazwy i nazwiska.

Great September 2023: Kto wystąpi w Łodzi?

W Łodzi będziemy mieć jedną z nielicznych w tym roku okazji, by usłyszeć na żywo Darię Zawiałow. Wokalistka koncertuje ostatnio rzadko, by w 2023 roku powrócić z nową, ogromnie wyczekiwaną przez fanów nową płytą. Na Great September będzie więc okazja, by posłuchać pierwszych singli z jej nadchodzącego albumu.

W składzie nie zabraknie również jednego z najgorętszych nazwisk polskiej sceny ostatnich miesięcy - Mroza, laureata pięciu Fryderyków za swój ostatni album "Złote bloki". Na scenie z pewnością wykona swoje przeboje, jak "Galacticos", "Za daleko" i inne hity na żywo.

Przebojowo zapowiada się również koncert grupy Jamal, najbardziej znanej z numeru "Policeman", ale w jej dorobku jest więcej kawałków, które świetnie bujają pod sceną. Co więcej - zespół przyjedzie do Łodzi chwilę po wydaniu nowej płyty "Chill From Hell" i powrocie po trzyletniej przerwie na scenie.

Nowe piosenki na Great September przywiezie ze sobą zapewne BARANOVSKi, który wydanym wiosną singlem "Chcę być sobą" zapowiedział kolejny materiał. Będą więc nowości, ale też najbardziej znane numery - z "Czułym miejscem" i"Lubię być z nią" na czele.

14-16 września w Łodzi zamelduje się również Skalpel. Od debiutu tego duetu w 2004 roku w londyńskiej wytwórni Ninja Tune, zachwycają się nim fani muzyki elektronicznej i jazzu z całego świata. Doceniając jego świetne albumy, ale też widowiska na żywo. Skalpel w wersji koncertowej to bowiem nie tylko wciągająca muzyka, ale również znakomite i działające na wyobraźnię projekcje wideo.

Great September to okazja do usłyszenia na żywo najpopularniejszych i najbardziej cenionych artystów na polskiej scenie, ale również poznania ekscytujących nowych nazwisk i zespołów, o których po tym festiwalu zrobi się głośno. W Łodzi wystąpi m.in. Julia Rocka. Zawsze chciała być aktorką, śpiewania nigdy nie miała w planach, ale pewnego dnia namówił ją do tego kolega i... tak się zaczęło. Ich wspólny numer "Jeep" miał być jednorazowym wybrykiem, a stał się hitem i obrócił życie Julii Rockiej o 180 stopni. Przede wszystkim uświadomił jej, że robienie muzyki daje jej sporo frajdy. Tę doskonale teraz słychać w przebojowych singlach "Oficjalna wersja zdarzeń", "Balans" czy "Blow-up", nagranym z Kukonem i nominowanym później do Fryderyka.

Własne piosenki uwolni na Great September również Barnim - producent i DJ, współpracujący dotąd m.in. z Tymkiem i braćmi Kacperczyk, a teraz pracujący nad swoją pierwszą płytą. stickxr - młody wokalista z programu Spotify RADAR Polska 2023 (wziął w nim udział m.in. obok Bambi czy Frank Leena), swoimi kawałkami "HEJ!", "Diss na miłość" czy "Poker" wykręcający miliony odtworzeń w sieci. Oraz Daniel Godson, który nie chce zamykać się na jeden styl i kierunek, ale próbuje różnych - popowych, r'n'b i soulowych - klimatów.

Wystąpi także Natalia Zastępa - młoda wokalistka o wyjątkowej barwie głosu. Śpiewała najpierw w finale talent show "The Voice Kids", potem "The Voice of Poland", aż w 2021 roku wygrała konkurs premier na festiwalu w Opolu. Teraz czas na jej debiut na Great September.

W programie festiwalu pojawią się również kresy - jeden z najbardziej intrygujących nowych składów na scenie gitarowej. Wyróżniony w tegorocznej edycji Sanek - plebiscycie "Gazety Wyborczej" na najciekawsze debiuty. Koncert zagra uwielbiająca folkowe i akustyczne brzmienia seeme, czyli Kasia Makowiecka, siostra Tomka, która pracuje właśnie nad solową płytą. "Obiecuję dobre teksty i refreny" - to już słowa Szefnera, debiutującego songwritera, który na Great September też zagra piosenki z nadchodzącego krążka.

Każdy, kto interesuje się polską muzyką i szuka w niej interesujących zespołów i nowych postaci, 14-16 września w Łodzi będzie mieć okazję poznać i usłyszeć ich na żywo w kilkunastu miejscach miasta. Koncerty odbywać się będą na dużych, jaki mniejszych - bardzo klimatycznych scenach. Główna stanie na ulicy Piotrkowskiej i będzie niebiletowana - dostępna dla wszystkich fanów dobrej muzyki! Na festiwalowiczów czekają też liczne spotkania, panele dyskusyjne, pokazy filmów i warsztaty. Wśród nich rozmowy z gwiazdami festiwalu - Jannem, Kaśką Sochacką i Vito Bambino. W programie konferencji pojawią się ważne dla branży muzycznej tematy (sztuczna inteligencja, trendy, kryptowaluty) i ciekawi goście. A wszystko to skupione przez trzy dni w samym centrum Łodzi. Karnety na festiwal, obejmujące wstęp na koncerty oraz wydarzenia towarzyszące są jeszcze dostępne w sprzedaży.

Podczas Great September zagrają: Daria Zawiałow, Mrozu, Kaśka Sochacka, Jann, Alicja Majewska, Bitamina, Guzior, Skalpel, Rosalie., Jamal, Dawid Tyszkowski, Włodi, Błoto, Barnovski, Moskwa, Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli, Asster, Trupa Trupa, Ćpaj Stajl, Nypel, Lordofon, Urbanski Bass Brass, Wanda i Banda, Jan Emil Młynarski & Brass Federacja, Bielas i Marynarze, Rat Kru, Kajetan Wolas, Julia Rocka, Daniel Spaleniak, Hubert., koko die, Marcel Baliński Trio, j.wise, Młody West, Barnim, Bryan, Kathia, The Cassino i Kamil Kempiński.

Ponadto na łódzkiej scenie pojawią się również: Alicja, Agata Radziszewska, Älskar, Stach Bukowski, Daniel Godson, po prostu Kajtek, Bart Gałązka, OSQAR, Magda Kluz, kresy, Gołębie, 19 wiosen, Zachwyt, Polski Zespół, Zuza Wrońska, bogdan sėkalski, Peter J. Birch, hage-o, Kuba i Kuba, Seeme, PolaChobot & Adam Baran, Markus ivi, Ranko Ukulele, we watch clouds, trującekwiaty, Jan Bąk, Aga Bigaj, Smutny Tuńczyk, Szefner, Black Radio, Natalia Zastępa, OATS, Paula Biskup, Serca, pawlack, Furda, Pola Nuda, Byty, Zespół Sztylety, NOSTALG1A, Biały Falochron, USO 9001, Bez i Nadzieja, Kondukta, Żurawie, KiM, Dominika Płonka, Susk, Córy Słońca, Oktawia, Mapa, sticxr, Wiktor Waligóra, Sonia Pisze Piosenki, Shama, Effy, Naoms, Lesbijski Groove, Tony myśli, Anto9, Kinga i Karolina Pruś, Kosmos, Mud/o, The Branchers.

