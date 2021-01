Damian Ukeje i przebój "Chippin' In" z gry "Cyberpunk 2077"

W kilku utworach w popularnej grze "Cyberpunk 2077" swojego głosu użyczył Damian Ukeje, zwycięzca pierwszej edycji "The Voice of Poland".

Wypuszczony pod koniec 2020 r. przez polskie studio CD Project Red "Cyberpunk 2077" był najbardziej oczekiwaną grą na świecie.

Z każdym kolejnym tygodniem pojawiają się nowe zaskakujące informacje na temat cybernetycznego świata w Night City.

Na całym świecie głośno było o zaangażowaniu hollywoodzkiego aktora Keanu Reevesa. Fani doszukali się też głosu popularnego rapera Taco Hemingwaya jako jednego z przechodniów.

Na ścieżce dźwiękowej znalazł się utwór "Chippin' In", w którym zaśpiewał Damian Ukeje. Nagranie cieszy się sporą popularnością, o czym świadczą filmiki przygotowywane przez fanów z urywkami z gry.

Producentem muzyki do "Cyberpunk 2077" jest Piotr T. Adamczyk.

Damian Ukeje jest synem Polki i Nigeryjczyka. Na początku kariery występował z zespołem Jerry's Hole Band. W 2009 roku startował w programie "Szansa na sukces", później został wokalistą grupy Fat Belly Family. Rozgłos zyskał dzięki wygranej w pierwszej edycji programu "The Voice of Poland", w którym występował w drużynie Nergala.

