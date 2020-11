Dagadana x Urbanski: Cover "Jeszcze będzie przepięknie" podbija sieć. Krzysztof Gonciarz z wsparciem dla strajku kobiet

Ponad 330 tys. odsłon ma już nowa wersja piosenki "Jeszcze będzie przepięknie" Tomka Lipińskiego w wersji grupy Dagadana i Urbanskiego (kompozytor i producent znany z zespołu Rysy, a także muzyki do filmów "Boże ciało" i "Hejter", a także serialu "Ultraviolet"). To kolejne muzyczne wsparcie dla trwającego od ponad tygodnia strajku kobiet.

Zdjęcie ze strajku kobiet w Warszawie AKPA

22 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce. Swoje wsparcie dla protestów wyrażają też gwiazdy muzyki, także ze świata.



Teraz sieć podbija nowa wersja przeboju "Jeszcze będzie przepięknie" autorstwa Tomka Lipińskiego. Za nową aranżację i wykonanie odpowiadają Dagadana x Urbanski.

Cover powstał jeszcze w czerwcu - na pomysł wpadli wówczas znany youtuber Krzysztof Gonciarz i Wojciech Urbański.

Wideo JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE - Dagadana x Urbanski

"Wtedy ta piosenka niosła ze sobą inny sens. Obserwując to, co dzieje się w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanie, mimo pandemii, która wszystkich wykańcza emocjonalnie, fizycznie, ekonomicznie, widzimy, jak wokół nas kotłuje się wzajemne niezrozumienie. Kiedy Cię nie słyszą to podnosisz głos. Potem krzyczysz. Kiedyś wreszcie cię usłyszą!" - czytamy w opisie.

Klip do piosenki "Jeszcze będzie przepięknie" jest jednocześnie dokumentalizacją Strajku Kobiet, opartą o materiały nadsyłane na gorąco przez widzów Gonciarza za pośrednictwem Instagrama.