"Piosenka patriotyczna" Zwykłej Polki podbija sieć. "Niech to będzie nasz hymn"

Protesty kobiet, które sprzeciwiły się decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wylały się na ulice całej Polski. Kobiety wyrażają również swoje zdanie w piosenkach. Tak zrobiła też Zwykła Polka.

Zwykła Polka napisała "Piosenkę patriotyczną" /

"To piosenka dla Was, do protestowania. Pragnę pozostać anonimowym twórcą, który czasem Was rozchmurzy z akompaniamentem ukulele" - napisała w opisie swojej piosenki użytkowniczka podpisana jako Zwykła Polka.

"Piosenka patriotyczna", w której padają krytyczne słowa m.in. pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka zaczęła błyskawicznie rozchodzić się po sieci.

W niecałe dwa dni nagranie obejrzano prawie 400 tys. razy.

"Kocham to połączenie spokoju w głosie z wulgarnym językiem", "Robimy z tego hymn. Podajemy dalej", "Wyślijcie tą perełkę gdzie tylko można, niczym zdradzieckie mordy poblokują wszystko" - czytamy w komentarzach.

Taka popularność zaskoczyła samą autorkę. "Śpiewajmy razem. Tylko proszę: chciałabym pozostać anonimowym twórcą. Ci którzy mnie znają - wiem, że się cieszycie, ale pozostawmy mnie w cieniu. Ważne jest to jak Wy się czujecie słuchając tego. Dziękuję" - czytamy.

Równie dużą popularnością zaczął cieszyć się wykonany na protestach w Krakowie utwór "Tortury ciało".