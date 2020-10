Swiernalis i Michał Szpak z mocnym przesłaniem dla strajku kobiet. "Polska jest kobietą"

Michał Szpak i Paweł Swiernalis nagrali właśnie i opublikowali protest song "Polska jest kobietą". To ich głos wsparcia dla trwających od ponad tygodnia protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Michał Szpak wsparł protest kobiet w duecie ze Swiernalisem AKPA

22 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.

Sprawę wsparło mnóstwo artystów. Na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzieli się też m.in.: Ewa Farna, Tomasz Organek, Nergal, Mary Komasa, Maria Sadowska, Kayah, Peja, Ten Typ Mes, Taco Hemingway, Quebonafide, Sokół, Paluch, Tymek, DonGURALesko, Bedoes, Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Skiba, Kasia Kowalska i Renata Przemyk.

Głos zabrały również gwiazdy z zagranicy - m.in. Patti Smith, Miley Cyrus, Dua Lipa i Zara Larrson także wsparły kobiety walczące o swoje prawa.

"Bez zbędnych słów! POLSKA TO KOBIETA. Dziękuje Ci Swiernalis za zaproszenie mnie do tego jakże ważnego PROTEST SONGU u are fire! Słuchajcie i dzielcie się tym dalej!!!!! !!!" - napisał na Facebooku Michał Szpak, dodając wykrzykniki, które w wulgarnej formie pojawiają się na protestach w całej Polsce.

"Dziękujemy, że ratujecie Polskę, a my na każdym kroku jesteśmy w Wami❤️ tyle mogliśmy razem z Michałem Szpakiem zrobić" - dodał Swiernalis, a na jego profilu pojawiły się odnośniki do m.in. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Grupy Stonewall.

To właśnie Paweł Swiernalis jest autorem muzyki i tekstu; zagrał też na gitarze i syntezatorze i zajął się produkcją.