Strajk kobiet: "Osiem gwiazd (wojna)" podbija sieć. Kim jest Karol Krupiak?

Ponad 1,2 mln odsłon na Facebooku ma hiphopowy utwór "Osiem gwiazd (wojna)", który został kolejnym hymnem strajku kobiet. Internauci zaczęli szukać, kto jest autorem tego nagrania.

W protestach bierze udział bardzo dużo młodych ludzi AKPA

W ubiegły czwartek (22 października) polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Taka decyzja TK wywołała falę oburzenia - przez kolejne dni na ulicach polskich miast wyszły tysiące protestujących osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.

Sprawę wsparło mnóstwo artystów. Na temat decyzji Trybunału Konstytucyjnego wypowiedzieli się też m.in.: Ewa Farna, Tomasz Organek, Nergal, Mary Komasa, Maria Sadowska, Kayah, Peja, Ten Typ Mes, Taco Hemingway, Quebonafide, Sokół, Paluch, Tymek, DonGURALesko, Bedoes, Beata Kozidrak, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Skiba, Kasia Kowalska i Renata Przemyk.

Głos zabrały również gwiazdy z zagranicy - Miley Cyrus, Dua Lipa i Zara Larrson również wsparły kobiety walczące o swoje prawa.



Wśród utworów towarzyszącym protestującym znalazły się m.in. "Piosenka patriotyczna" w wykonaniu Zwykłej Polki, "P.S. (Wypier@#&ać)" grupy Wu-Hae czy polska przeróbka "Bella Ciao" ("Tortury ciało") w wersji Di Libe brent wi a nase Szmate.

Kolejnym nagraniem strajkowym jest utwór "Osiem gwiazd (wojna)". Autorem hiphopowego kawałka jest Karol Krupiak, licealista z Tychów.

"chorzy fanatycy pomyleni kłamcy / kiedy atakują ja nie będę stał i patrzył / my jesteśmy młodzi my to pokolenie zet / pokolenie pełne bólu wk***ienia i łez" - rapuje nastolatek.

"Licealista z I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Karol Krupiak wysmażył przejmujący kawałek raperski o tym co się dzieje. Pcham go bez wahania dalej, jeśli możecie - też go rozsiejcie" - napisał na Facebooku Zbigniew Hołdys, pierwszy lider grupy Perfect.