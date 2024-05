Czy mama wstydziła się za Nosowską? Szczera rozmowa ujawniła prawdę

Podcast "Bliskoznaczni" zadebiutował pod koniec marca bieżącego roku.





Nosowska i jej syn Mikołaj regularnie publikują nowe odcinki, w których poruszają różnorodne tematy. W ostatnim odcinku przed mikrofonem zasiadła także pani Krystyna, mama Nosowskiej i babcia Mikołaja. Rozmowa skupiła się na życiowych doświadczeniach trzech pokoleń. Podczas tej rozmowy rodzinnej pani Krystyna opowiedziała między innymi o swoim podejściu do edukacji i decyzji córki o niepodjęciu studiów.





Czy mama wstydziła się za Nosowską?

W trakcie rozmowy Katarzyna Nosowska zapytała swoją mamę, czy brak studiów był dla niej powodem do wstydu.

"A, na przykład, ty, mamo, tak zapytam, czy ty miałaś taki problem albo wstyd związany z tym, że ja nie poszłam na żadne studia?" - zapytała Nosowska.

Zdjęcie Katarzyna Nosowska / Marlena Bielińska / materiały prasowe

Pani Krystyna odpowiedziała bez wahania: "No chyba żartujesz. Nigdy nie miałam problemu, bo ja też nie poszłam na studia".

Podkreśliła też, że gdyby jej córka chciała studiować, to z pewnością by to zrobiła.

"Bardzo mnie denerwowała ocena ludzi niektórych, którzy są w takich rodzinach bardzo wykształconych, bardzo bogatych, że ludzi, często tych takich mniej wykształconych, a jeszcze do tego biedniejszych czy coś, to traktują tak z góry" - dodała mama Kasi Nosowskiej.