W rozmowie z magazynem "Total Guitar" Brian May ujawnił, że na początku istnienia zespołu, muzyków irytowało wyśpiewywanie "każdej linijki". "Denerwowaliśmy się 'Ludzie, po prostu nas posłuchajcie. Pracujemy naprawdę ciężko nad tymi utworami'. Ale to było nie do opanowania" - zdradził.

Dodał, że działo się to w czasach, gdy takie zachowanie publiczności należało do rzadkości. "Poszedłem na koncert Led Zeppelin i nie pamiętam, żeby ludzie śpiewali chóralnie 'Communication Breakdown' czy cokolwiek z rzeczy, które oni wówczas grali. Ludzie tylko potrząsali głowami i słuchali. Pomyślałem wówczas: dlaczego nas tak cholera nie słuchacie!" - opowiadał.

Przyznał, że zmienił nastawienie pod koniec lat 70. - po odegraniu "We Will Rock You" w Bingley Hall (Midlands). Oczywiście, tłumy tak głośno wtórowały Freddiemu Mercury'emu, że prawie zagłuszyły muzykę. "Zeszliśmy ze sceny i spojrzeliśmy na siebie zdumieni, ponieważ cały ten śpiew publiczności był już ekstremalny. Powiedziałem wtedy Freddiemu: 'Słuchaj, może zamiast z tym walczyć, powinniśmy okiełznać ten rodzaj energii, który wydaje się naturalny?'. I wszyscy zgodziliśmy się, że jest to coś naprawdę interesującego, z czym warto poeksperymentować".

Muzycy Queen podziwiali Led Zeppelin

May nawiązał do Led Zeppelin nie przez przypadek. Wyznał bowiem, że muzycy Queen podziwiali swoją ówczesną "konkurencję" za to, jak zawładnęła umysłami i duszami swoich fanów oraz za ich bezkompromisowe podejście do sztuki i biznesu. "Ci faceci nie byli starsi od nas" - powiedział - "Ale kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy Zeppelinów, pomyśleliśmy: 'O mój Boże, to jest miejsce, do którego próbujemy dotrzeć, a oni już tam są!'.

