Czemu gitarzysta Metalliki nie gra wirtuozerskich solówek? "Mógłbym zagrać"

14 kwietnia 2023 roku ukaże się najnowszy album grupy Metallica, pt. "72 Seasons".

Na płycie znajdzie się 12 utworów, które łącznie trwają ponad 77 minut. Do tej pory poznaliśmy single "Lux Æterna" , "Screaming Suicide" , "If Darkness Had a Son" oraz trwający blisko 7:40 minut tytułowy numer.

Reklama

Produkcją "72 Seasons" zajął się Greg Fidelman, który pracował z Metalliką przy poprzednim albumie "Hardwired... to Self-Destruct" z 2016 r.

"72 pory roku składają się na pierwszych 18 lat życia, gdy kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe tożsamości. Koncepcja, w której to rodzice powiedzieli nam, 'kim jesteśmy'. Możliwość zaszufladkowania. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią jest nieustanne badanie tych podstawowych przekonań oraz ich wpływu na obecne postrzeganie świata. Wiele z naszych dorosłych przekonań to rekonstrukcja przeżyć z młodości lub reakcja na nie. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z więzów" - tak James Hetfield (wokal, gitara) tłumaczył tytuł płyty.

Clip Metallica 72 Seasons

Sprawdź tekst utworu "72 Seasons" w serwisie Tekściory.pl!

Metallica: Czemu Kirk Hammett nie gra wirtuozerskich solówek w "Lux Æterna"?

Niektórzy fani zespołu krytykowali gitarowe solo w pierwszym singlu z płyty, czyli w "Lux Æterna".

W jednym z ostatnich wywiadów zapytany został o to główny zainteresowany, czyli gitarzysta Kirk Hammett. Czy widział te przytyki?

"Ta, w stylu 'mój sąsiad zagrałby lepsze solo'. I co z tego? Dla mnie najważniejsze jest zagrać to, co najbardziej pasuje do piosenki. Śmieję się z tych komentarzy, bo mógłbym zagrać z sześć, może siedem trójoktawowych arpeggio na szesnastkach, byle się pochwalić, że tak umiem, ale gdzie bym to tam wpakował? To nie pasowałoby do żadnej piosenki Metalliki" - tłumaczy Hammett.

Clip Metallica Lux Æterna

Arpeggia? Dajcie spokój. W gitarowym solo, cztery czy pięć akordów z różnymi arpeggio w każdym? To brzmi, jak ćwiczenia. Nie chcę słuchać rozgrzewek, kiedy słucham muzyki" - dodaje.

Metallica na dwóch koncertach w Polce. Gdzie i kiedy zagra?

W ramach światowej trasy legenda thrash metalu zagra 5 i 7 lipca 2024 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Każdy z koncertów będzie zawierał inne tracklisty oraz inne supporty. Podczas pierwszego koncertu na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Metallica i nowa płyta "72 Seasons" (tracklista):

1. "72 Seasons"

2. "Shadows Follow"

3. "Screaming Suicide"

4. "Sleepwalk My Life Away"

5. "You Must Burn!"

6. "Lux Æterna"

7. "Crown of Barbed Wire"

8. "Chasing Light"

9. "If Darkness Had a Son"

10. "Too Far Gone?"

11. "Room of Mirrors"

12. "Inamorata".