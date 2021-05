Conchita Wurst: Jak dziś wygląda i co porabia zwycięzca Eurowizji 2014?

Podczas trwającej obecnie w Rotterdamie Eurowizji organizatorzy przypominają uczestników poprzednich edycji. Nic więc dziwnego, że wzrosło zainteresowanie wokół Conchity Wurst, sensacyjnego zwycięzcy konkursu z 2014 r.

Conchita Wurst reaguje na wygraną podczas Eurowizji 2014 /JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Ostatnimi czasy Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" ( sprawdź! ), "Hit Me" ( zobacz klip! ), "See Me Now" ( sprawdź! ) i "To the Beat" ( posłuchaj! ).

Wokalista został też jurorem programu "Queen of Drags", w którym ocenia drag queen. W jury towarzyszą mu modelka Heidi Klum i jej szwagier Bill Kaulitz, wokalista Tokio Hotel.

Eurowizyjnej publiczności przypomniał się w filmowym hicie Netflixa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". W epizodach razem z nim pojawiły się także inne gwiazdy konkursu, jak m.in.: Alexander Rybak, Loreen, Jamala, Salvador Sobral i Netta, kolejno zwycięzcy z lat 2009, 2012, 2016, 2017 i 2018.

