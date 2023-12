Colours of Ostrava 2024: Lenny Kravitz wśród gwiazd festiwalu

Lenny Kravitz jest zarówno nominowanym, jak i laureatem długiej listy nagród, w szczególności nagrody Grammy za Male Rock Vocal Performance, którą zdobył cztery razy z rzędu w latach 1999-2002, tworząc bezprecedensowy rekord. Jego pierwsza funk-rockowa płyta "Let Love Rule" z 1989 roku, na której sam nagrał większość muzyki, przysporzyła mu sławy zwłaszcza w Europie. Po wydaniu debiutanckiego krążka muzyk zaczął otrzymywać oferty występów przed wielkimi gwiazdami muzyki jak Tom Petty, Bob Dylan czy David Bowie.

Począwszy od drugiego, podwójnie platynowego albumu "Mama Said", Lenny Kravitz wkroczył na ścieżkę wielkiej gwiazdy, z której od tamtej pory nie zszedł. Hit za hitem, a było ich tak wiele, że kiedy zakończył dziewiątą dekadę swoją składanką "Greatest Hits", sprzedała się ona w ponad jedenastu milionach egzemplarzy i stała się jednym z najlepszych albumów dekady.

Colours of Ostrava 2024: Queens of The Stone Age, Lenny Kravitz i Sam Smith wśród ogłoszonych artystów

Amerykański wokalista i gitarzysta wystąpi podczas przyszłorocznej edycji Colours of Ostrava. Lenny Kravitz wedle zapowiedzi na scenie zaprezentuje swój nowy krążek "Blue Electric Light", który ukaże się wiosną 2024 roku.

Jak już poinformowano, oprócz Kravitza w Dolní Vítkovicach wystąpią m.in. Sam Smith, legendy rocka Queens of the Stone Age, brytyjski producent i piosenkarz James Blake, multiinstrumentalista Dennis Lloyd, teksańskie trio Khruangbin, brytyjska multiinstrumentalistka, kompozytorka i piosenkarka Bat for Lashes, wokalistka eksperymentująca z sztuczną inteligencją - Sevdaliza, niemiecka legenda muzyki elektronicznej Tangerine Dream, japoński mnich buddyjski Yogetsu Akasaka, holenderski zespół Son Mieux i niemieckie trio Klangphonic.

"Jestem niezwykle szczęśliwa, bo program układa się naprawdę dobrze! Oferta muzyczna na rok 2024 to niespotykana jak dotąd szeroka gama gatunków wykonywanych przez artystów o niekwestionowanej randze. Mamy kilku tegorocznych nominowanych do nagród Grammy i innych nagród, a teraz mamy światową legendę muzyki rockowej i funkowej jaką jest Lenny Kravitz. W przeszłości kilkakrotnie próbowaliśmy namówić go do występu i w tym roku w końcu się udało" - mówi o nowym ogłoszeniu Zlata Holušová, dyrektorka festiwalu.

Colours of Ostrava to festiwal muzyczny, który odbywa się od 2002 roku w Ostrawie. Na scenie prezentują się artyści reprezentujące rozmaite gatunki. Choć wcześniej odbywał się w ścisłym centrum miasta, to od 2012 roku ma miejsce na terenie kompleksu dawnej huty Dolní Vítkovice, w pobliżu centrum miasta.

Ostrawa to miasto położone bardzo blisko granicy z Polską; ok. 100 km na południowy zachód od Katowic.

