Zobaczcie, na jakie koncerty możecie się wybrać jeszcze w 2023 r.

The Sherlocks, Warszawa, Hydrozagadka, 1 grudnia; Poznań, Pod Minogą, 2 grudnia

Ten młody, brytyjski indierockowy kwartet z południowego Yorkshire zrobił spore zamieszanie na Wyspach i powoli zachwyca europejską publiczność. Mają na swoim koncie cztery albumy studyjne, a ostatnio wydany "People Like Me and You" dotarł do czwartego miejsca UK Chart. Chwytliwe melodie, otoczone szybkimi gitarowymi riffami, to propozycja dla wszystkich fanów takich grup, jak Arctic Monkeys, Oasis czy Kings Of Leon.

Deathstars, Kraków, Kamienna 12, 3 grudnia; Warszawa, Hydrozagadka, 4 grudnia

Szwedzka industrialno-metalowa maszyna ma się dobrze i właśnie powróciła po przerwie płytą "Everything Destroys You". Ich muzyka szczególnie przypadnie do gustu fanom takich grup jak Korn i Rammstein, z którymi Deathstars wielokrotnie występowali.

The Prodigy, Poznań, MTP, 6 grudnia

Liam Howlett i Maxim wyruszyli w trasę koncertową "Army of the Ants", podczas której oddają hołd zmarłemu Keithowi Flintowi. Europejska część rozpoczęła się 28 listopada występem w Luksemburgu, a zakończy 10 grudnia w Paryżu. Podczas warszawskiego koncertu usłyszymy wszystkie największe przeboje legendarnego zespołu, z "Firestarter", "Breathe" i "VooDoo People" na czele.

Fear Factory, Warszawa, Proxima, 6 grudnia

Legendarna, amerykańska, metalowa formacja pojawi się w naszym kraju pierwszy raz od 2016 roku. Przez lata brzmienie Fear Factory stało się kluczowym znakiem rozpoznawczym ciężkiego grania. Grupa przypomniała o sobie dwa lata temu płytą "Aggression Continuum", na której słychać jeszcze wokal Burtona C. Bella, który opuścił zespół w 2020 roku. Polski koncert będzie więc okazją do sprawdzenia, jak z legendarnym materiałem radzi sobie Milo Silvestro.

Steve Hogarth, Łódź, Wytwórnia, 7 grudnia

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów muzyki progresywnej pojawi się w naszym kraju na jedynym koncercie. Jest doskonale znany ze swojej wieloletniej współpracy z grupą Marillion. Od 1997 roku wydaje również solowe albumy. Jak zapowiadają organizatorzy, koncert będzie niezwykłym wydarzeniem. Muzyk, oprócz piosenek doskonale znanych fanom super grupy, zaprezentuje również opracowania utworów innych wykonawców, których darzy szczególną sympatią. Nie zabraknie również akcentów świątecznych.

Audrey Horne, Warszawa, Hydrozagadka, 8 grudnia; Gdańsk, Drizzly Grizzly, 9 grudnia

Audrey Horne, to nie tylko postać z serialu "Twin Peaks", grana przez Sherilyn Fenn, ale również hardrockowa formacja z Norwegii. Mają na swoim koncie siedem albumów, najnowszy "Devil’s Bell" ukazał się w ubiegłym roku. Ich muzyka to połączenie klasyki ciężkiego grania z doskonałymi melodiami, a głos wokalisty chwilami przypomina barwę Ozzy'ego Osbourne’a.

Asaf Avidan, Wrocław, Wrocławskie Centrum Kongresowe, 9 grudnia; Katowice, Miasto Ogrodów, 10 grudnia; Warszawa, Stodoła, 11 grudnia

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że nie znacie tego izraelskiego muzyka. Jeśli nawet, to z pewnością słyszeliście jego przebój z 2012 roku "One Day". To zremiksowana przez berlińskiego didżeja Wankelmuta wersja kompozycji Asafa Avidana "The Reckoning Song", która szturmem wdarła się na szczyty list przebojów w całej Europie. Asaf czaruje swoją niesamowitą barwą głosu i opowieściami, które zamyka w zgrabnych kompozycjach. Jego ostatni studyjny album "Anagnorisis" ukazał się trzy lata temu, ale w tym roku powrócił z trzecią odsłoną akustycznych sesji "In a Box III: Acoustic Recordings". Z pewnością podzieli się nowymi opracowaniami swoich piosenek z polskimi słuchaczami.

Crime & The City Solution, Poznań, 2progi, 9 grudnia; Warszawa, Niebo, 10 grudnia

Ten muzyczny projekt, którego liderem jest australijski muzyk Simon Bonney, istnieje od końca lat 70. i co jakiś czas pojawia się i znika. Ostatnia aktywność grupy trwa już ponad dziesięć lat i zaowocowała nowym albumem "The Killer", który ukazał się w tym roku. Muzyka formacji z pewnością przypadnie do gustu fanom Archive, Nicka Cave’a czy Toma Waitsa.

Jason Derulo, Kraków, Tauron Arena, 11 grudnia

Fani popu i R&B z pewnością nie mogą doczekać się występu amerykańskiej gwiazdy. Król słonecznych hitów zaprezentuje swoje najlepsze przeboje i porwie publiczność do szalonego tańca. Czy wśród nich znajdzie się najnowszy, właśnie wydany "Il Y A", nagrany z Amirem, francusko-izraelskim piosenkarzem i autorem tekstów? Przekonamy się już niedługo.

Gorgon City, Warszawa, Progresja, 15 grudnia; Poznań, Tama, 16 grudnia

Angielski, elektroniczny duet, tworzony przez Kye'a Gibbona i Matta Robsona-Scotta rozbuja grudniowe wieczory swoimi housowymi dźwiękami. Zadebiutowali dziesięć lat temu przebojowym singlem "Real". Od tego czasu ich muzyka cieszy się niezmienną popularnością, a ich sety są gwarancją doskonałej zabawy.

Bryan Adams, Gliwice, Arena Gliwice, 18 grudnia

Po czterech latach przerwy, kanadyjski piosenkarz ponownie wystąpi w Polsce w ramach trasy "So Happy It Hurts Tour". Muzyk promuje wydany w ubiegłym roku, piętnasty w dyskografii album "So Happy It Hurts". Płyta była nagrywana w czasie pandemii i z tego powodu Adams musiał sam zagrać na niej na większości instrumentów. Muzyka na najnowszym albumie to doskonale znane i lubiane przez fanów artysty zgrabne pop rockowe piosenki, które są jego znakiem rozpoznawczym. Oprócz materiału z "So Happy It Hurts" podczas występu, wśród trzydziestu utworów, Adams zaprezentuje swoje największe przeboje. Polski koncert jest ostatnim na europejskiej trasie, która w nowym roku przenosi się do Ameryki.