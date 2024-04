Przypomnijmy, że w maju 2023 r. doszło do zaręczyn Roxie Węgiel i Kevina Mgleja ( sprawdź! ). Para swój związek potwierdziła kilka miesięcy wcześniej, w styczniu, gdy oficjalnie pojawiła się płyta "13+5".

19-letnia obecnie wokalistka nie kryje, że religia jest istotnym elementem jej życia duchowego, dlatego tak ważna jest dla niej ceremonia ślubna, którą planuje spędzić w gronie najbliższych.

Reklama

"To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - opowiadał Kevin Mglej w wywiadzie dla "Świata gwiazd".

Roxie Węgiel ujawniła pierwsze szczegóły ślubu. Co już wiemy?

Teraz w rozmowie z Radiem Eska Roxie zdradziła, że ślub odbędzie się rok po zaręczynach, co sugeruje, że do uroczystości może dojść już w maju.

"W miłości przede wszystkim działam spontanicznie. To jest moment, nigdy tego nie przewidzisz. Ja nigdy nie myślałam, że poznam tak szybko miłość swojego życia i po prostu to się stało. Wiadomo, jako mała dziewczynka myślałam o tym, że kiedyś bym chciała mieć męża, rodzinę, piękną suknię ślubną, ale nie miałam w głowie jakichś deadline'ów, kiedy ma się to wydarzyć, chociaż wiesz, jak to jest..." - opowiada.

"Jak masz 8 lat, to myślisz, że w wieku 18 to ty już jesteś stary. Być może wtedy myślałam 'no, jak będę mieć 20 lat, to będę już miała właśnie męża, dom'. Może to jest jakaś afirmacja? Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale tak naprawdę ta miłość przyszła niespodziewanie" - dodaje.

Przypomnijmy, że obecnie Roxie skupia się na występach w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (na parkiecie towarzyszy jej Michał Kassin).

Wideo Roxie i Michał | Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14. Odcinek 5

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" (przy niej pomagał jej Kevin Mglej) - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.