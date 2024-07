Co za wieści z TVP! Rafał Brzozowski całkiem zniknie z telewizji?

Rafał Brzozowski to piosenkarz i prezenter telewizyjny, który karierę opierał głównie na występach w TVP. Prowadził m.in. "The Voice Senior", "Jaka to melodia?" czy "Koło Fortuny".

Niedawno pojawiły się informacje, że Brzozowskiego w "Jaka to melodia?" zastąpi nowy-stary prowadzący - Robert Janowski, który zdecydował się na powrót do telewizji publicznej.



Rafał Brzozowski całkiem zniknie z TVP? "Zaczęło mi doskwierać"

Po ogłoszonych zmianach Brzozowski skomentował, że sam chciałby odejść z pracy w telewizji i zająć się muzyką. "Po tych wszystkich latach intensywnej pracy zacząłem odczuwać zmęczenie. Zaczęło mi to doskwierać, bo nie mogłem skupić się na pracy muzycznej, na własnych nagraniach. Tylko dzięki pomocy przyjaciół udało się nagrać płytę 'Zielone I Love You', którą zrobił Tomek Szczepanik. Nie miałem czasu na więcej, na tworzenie własnej muzyki, dlatego polokowałem pieniądze w kilka biznesów, które lada moment będą się otwierać" - mówił w rozmowie z Faktem.

Przyznał też, że od zawsze miał plan B. "Właśnie uruchamiam pensjonat w Zamościu (...). Mieści się w centrum miasta. Remontowałem, a właściwie odbudowywałem go przez cztery lata. To jest dom moich dziadków, który odkupiłem od państwa, bo w latach 70. zostali wywłaszczeni. Rodzina długo starała się o jego odzyskanie i w końcu się udało. (...) Ma ciekawą historię (...). Będę się tam czasami pojawiać, by opowiedzieć o nim klientom" - opowiedział.

"Zrobiłem generalny remont, właściwie wszystko trzeba było robić od zera. Trochę się przeciągało, bo wymieniłem z trzy ekipy, a do tego nie miałem żadnych projektantów i sam wszystko zaprojektowałem, konsultując się z fachowcami. (...) Ruszam we wrześniu, ale może już w sierpniu pierwsi goście będą mogli do mnie przyjechać. Zrobiłem tam pięć apartamentów. To będzie fajne miejsce, by się zatrzymać, zwiedzić Zamość i Roztocze" - zdradził.

Znajomy wokalisty wyznał natomiast, że ten ma również plan C. "Rafał ma też plan C, czyli pasję lotniczą, którą rozwija od sześciu lat. Ma licencję pilota turystycznego i licencję akrobacyjną. Jeśli znajdzie czas, planuje jeszcze bardziej podszkolić swoje umiejętności" - skomentował dla "Świata Gwiazd".

Rafał Brzozowski w podcascie "Bądźmy razem": "Miałem parę poważnych zdarzeń lotniczych" TVP