Kim jest nowa miłość Rafała Brzozowskiego? To znana wokalistka

Rafał Brzozowski to od kilku lat jedna z twarzy TVP. Reprezentant Polski na Eurowizji 2021 prowadzi obecnie programy "Jaka to melodia?" i "The Voice Senior".

Według informacji do których dotarł plotkarski serwis Świat Gwiazd, Rafał Brzozowski od pewnego czasu ma być związany ze znaną wokalistką i aktorką Malwiną Kusior ( sprawdź! ), którą telewidzowie mogą pamiętać z "Fabryki gwiazd" (2008). Jest ona jedną z gwiazd Teatru Muzycznego Roma, a szerzą popularność zdobyła dzięki występom w muzycznym show TVP "Rytmy Dwójki". To właśnie tam miało zaiskrzyć między nią, a Brzozowskim.

"To że między nimi iskrzy, było już widać na planie 'Rytmów Dwójki', ale znali się już wcześniej. Teraz rzucili publiczność na kolana w 'Jaka to melodia?'. Widać między nimi chemię. Ich duet jest taki na scenie, że aż siła uczuć się z niego wylewa. Ich relacja dawno już przeszła z zawodowej na prywatną. Adoruje ją, cały czas z nią rozmawia, a na planie programów na długo znikali w garderobie" - zapewnia anonimowy informator Świata Gwiazd.

Kim jest Malwina Kusior?

W 2005 r. pojawiła się na deskach Teatru Roma w musicalu "Taniec wampirów". Ma na koncie także występy w musicalach "Miss Saigon", "Koty", "Akademia Pana Kleksa", "Nędznicy", "Deszczowa piosenka" i "Mamma Mia!".



W 2012 r. wydała debiutancki album "Przeznaczenie" promowany tytułowym singlem.

