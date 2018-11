Chris Cornell: Zobacz teledysk "When Bad Does Good" do pośmiertnej płyty

13-letni Christopher Cornell zagrał swojego ojca Chrisa Cornella w teledysku "When Bad Does Good" promującym składankę "Chris Cornell" zawierająca utwory z całego dorobku zmarłego samobójczą śmiercią w maju 2017 r. wokalisty znanego z Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog i kariery solowej.

Christopher Cornell w teledysku "When Bad Does Good" swojego ojca Chrisa Cornella

Chris Cornell popełnił samobójstwo 18 maja 2017 r. w hotelowym pokoju w Detroit. Dzień wcześniej wraz z Soundgarden wystąpił w tym mieście na koncercie.

W wieku 52-lat zmarł Chris Cornell

Nagła i niespodziewana śmierć rockmana zszokowała opinię publiczną na całym świecie.

Badania toksykologiczne wykazały, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

6 listopada do sklepów trafiła pośmiertna płyta "Chris Cornell" prezentująca przekrojowo twórczość zmarłego w 2017 roku muzyka. Nad albumem czuwała żona wokalisty - Vicky Cornell, której pomagali muzycy i przyjaciele męża.



Razem dokonali wyboru z katalogu Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog (efemeryczna supergrupa z Seattle, w skład której wchodzili muzycy Pearl Jam), jak również z solowych dokonań Cornella. Zespół Temple of the Dog (pozostawił po sobie imienny album z 1991 r.) powstał jako hołd dla Andrew Wooda, zmarłego w marcu 1990 r. na skutek przedawkowania heroiny wokalisty Mother Love Bone i Malfunkshun, przyjaciela i współlokatora Cornella.

Hunger Strike

Produkcją wydawnictwa zajął się zaufany partner Chrisa Brendan O'Brien (pracował z m.in. Pearl Jam, Soundgarden, Audioslave, AC/DC, Bruce'em Springsteenem i Bobem Dylanem; odpowiadał również za brzmienie ostatniej solowej płyty Cornella - "Higher Truth" z września 2015 r.), zaś szatą graficzną wieloletni przyjaciel - basista Pearl Jam Jeff Ament.

Na pojedynczej płycie "Chris Cornell" znalazło się 17 utworów, w tym niewydany wcześniej "When Bad Does Good". Natomiast wydawnictwo czteropłytowe zawierać będzie 64 utwory, w tym aż 11 wcześniej niepublikowanych. "When Bad Does Good" odkryto w prywatnych archiwach wokalisty, który samodzielnie wyprodukował, nagrał i przygotował miks utworu. Muzyk bardzo lubił ten kawałek, a o jego istnieniu przypomniał wieloletni przyjaciel Cornella, aktor Josh Brolin.

When Bad Does Good

W teledysku do singla "When Bad Does Good" wystąpił syn muzyka - Christopher Nicolas Cornell, który wciela się w rolę ojca z czasów młodości. W nakręconym w Seattle klipie widzimy, jak chłopak rozwozi gazety po mieście. To nie tylko hołd dla Seattle, ale także prezentacja, jaką drogę przebył Cornell. W wideo wpleciono teksty z rozmaitych utworów artysty.

Za reżyserię obrazka odpowiada Kevin Kerslake, który zrealizował dwa klipy Soundgarden: "Loud Love" i "Hands All Over".

"Wideo przedstawia dorobek mojego ojca oraz znaczenie jego muzyki - szczególnie we współczesnych czasach - nie tylko dla mnie, ale i dla całego Seattle, jak i dla jego fanów" - powiedział Christopher Cornell.

13-letni Christopher Nicolas Cornell w teledysku "When Bad Does Good" swojego ojca Chrisa Cornella

Kevin Kerslake dodaje: "Zależało mi na podkreśleniu tych atutów twórczości Chrisa, które były mniej oczywiste, przyćmione niesamowitymi zdolnościami wokalnymi, gry na gitarze czy wyglądem. Chciałem umieścić to w specyficznym kontekście, który sprawił, że prosta podróż przez ulice Seattle zamieniła się w mistyczne doświadczenie".



Soundgarden Spoonman

Wokalista Soundgarden i Audioslave osierocił dwójkę dzieci z małżeństwa z Vicky Cornell - córkę Toni (ur. 2004) i syna Christophera Nicolasa (ur. 2005) oraz córkę Lilian Jean (ur. 2000) z pierwszego małżeństwa z Susan Silver (ówczesna menedżerka Soundgarden, Alice In Chains i Screaming Trees).

Soundgarden Fell On Black Days

"Odkąd Chris odszedł, dokładam wszelkich starań, by dzielić się jego muzyką oraz dziedzictwem z fanami na całym świecie. Czułam, że musimy przygotować tę kolekcję, by zaprezentować wszystkie jego oblicza: przyjaciela, męża, ojca, osoby, która nie bała się podejmować ryzykownych i innowacyjnych decyzji, poetę, artystę. Jego wokal dotarł do serc wielu słuchaczy. Ten album dedykuję wszystkim fanom Chrisa" - podkreśla Vicky Cornell.

Audioslave Like a Stone

Drugim niepublikowanym wcześniej utworem jest cover "Nothing Compares 2 U" (napisany przez Prince'a, rozsławiony przez Sinead O'Connor), który został zarejestrowany w studiu radia Sirius XM. Swoją wersję w tym roku na amerykański Dzień Ojca przygotowała Toni Cornell.



Toni & Chris Cornell - "Nothing Compares 2 U"

Oto szczegóły jednopłytowego wydania "Chris Cornell":

1. "Loud Love" [Soundgarden]

2. "Outshined" [Soundgarden]

3. "Hunger Strike" [Temple of the Dog]

4. "Seasons"

5. "Black Hole Sun" [Soundgarden]

6. "Can't Change Me"

7. "Like A Stone" [Audioslave]

8. "Be Yourself" [Audioslave]

9. "You Know My Name"

10. "Billie Jean"

11. "Long Gone" (Rock Version)

12. "Call Me A Dog" (Live Acoustic)

13. "Been Away Too Long" [Soundgarden]

14. "Nearly Forgot My Broken Heart"

15. "Nothing Compares 2 U" (Live at Sirius XM)

16. "The Promise"

17. "When Bad Goes Good".

W wieku 52 lat zmarł nagle Chris Cornell, wokalista grup Soundgarden i Audioslave.