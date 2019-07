Camila Cabello opublikowała na Instagramie zdjęcia, pod którymi zostawiła długie i bardzo osobiste komentarze. "Bardzo zmieniłam się jako osoba" – napisała wokalistka i opowiedziała o swoich lękach oraz braku pewności siebie, z którymi musiała walczyć, by dojść do miejsca, w którym jest teraz.

Camila Cabello opowiedziała o swojej walce z lękiem /Christopher Polk /Getty Images

Camila Cabello opublikowała na swoim Instagramie dwa zdjęcia, do których dodała długie i bardzo osobiste komentarze. Wokalistka otworzyła się i opowiedziała o swoich zmaganiach z lękiem, które toczyła w przeszłości. Cabello opowiedziała o długiej drodze jaką przeszła i zachęciła fanów, by nigdy się nie poddawali i o siebie walczyli.



"Pamiętam, że dorastając, słysząc historie piosenkarzy, których kochałam, wszystkie historie brzmiały tak samo, dzieci, które dorastały, występując dla swoich rodzin, pokazywały talent swoim rodzicom, by mi zaimponować" – pisała wokalistka dodając: "Ja byłam tego przeciwieństwem, nigdy nie śpiewałam przed moimi rodzicami lub przyjaciółmi i byłam zdenerwowana, kiedy mnie o to poprosili. Śpiewałam w moim pokoju, kiedy moi rodzice wyjeżdżali do Walmartu i płakałam, kiedy pewnego dnia zobaczyłam ich filmujących mnie przez szparę w drzwiach, miałam łzy w oczach, kiedy ludzie śpiewali mi 'Happy birthday', ponieważ patrzący na mnie ludzie naprawdę mnie przytłaczali. Kiedy byłam mała, byłam na ogół niesamowicie nerwowa i pełna lęków; ludzie zawsze mają ten wyraz niedowierzania, kiedy im to mówię".

Camila Cabello: Rok 2018 należał do niej 1 / 6 Camila Cabello ma za sobą bardzo udany 2018 rok. Jej kariera solowa rozkwita Źródło: Getty Images Autor: Matt Winkelmeyer udostępnij

Cabello zdradziła, że co jakiś czas dziennikarze słysząc te historię pytają, jak w takim razie doszła do miejsca, w którym jest teraz. Jej odpowiedź na to pytanie brzmi taki:

"Odpowiedź brzmi: czuję, że w całym moim życiu są dwie Camile. Jest mała Camila, która jest przerażona tym, co nieznane, jest świadoma wszystkich sposobów, w jakie coś może pójść źle (…) i uważa, że bezpieczniej jest zostać w domu niż grać w piłkę. Potem jest druga Camila. Wie, czego chce od życia, (…) łapie za rękę te małą Camilę i zmusza ją do wyjścia, mówiąc: 'Chodźmy. Przeżyjesz, nie chcę tego przegapić. Chodźmy'. Tak dosłownie mogę podsumować to, w jak sposób dotarłam do tego punktu w moim życiu".



Wokalistka dodała, że choć nadal czasami czuje lęk, to widzi u siebie duży postęp i zmianę na lepsze. "Prawda jest taka, że to ty decydujesz o tym, kim będziesz" – twierdzi. Dlatego też zachęca wszystkich swoich fanów do tego, by o siebie walczyli.



"Jeśli nie byłeś bardzo odważny, bardzo towarzyski lub dziki, nie poszukiwałeś przygód, jeśli opisujesz siebie jako przeciwieństwo tych rzeczy ... to nie znaczy, że nie możesz taki być. Musisz złapać za rękę i pociągnąć tę druga część siebie i powiedzieć 'Chodźmy'" – napisała Cabello.

"Chciałam się tym podzielić ponieważ myślę, że czasami widzimy, jak inni ludzie robią różne rzeczy i myślimy: 'No cóż… to nie ja. Nigdy nie byłem taki. To nie prawda'. Mówię ci. Wyszłam od tego, że nigdy nie chciałam śpiewać przed moją rodziną, do bycia uzależnionym od występów, od lęku do… osoby będącej nadal nieco przestraszoną, ale spędzającą swój najlepszy czas (…)".



Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Wokalistka zachęciła tez fanów, by zmuszali się do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i robili to, czego się boją. "Zmuszaj się do robienia tego, czego się boisz, zawsze - i idź za tym, czego chcesz i kim chcesz być, ponieważ jesteś tego wart. Jesteś warty walki. Jest najbardziej wartościowy".