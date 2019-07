Camila Cabello i Shawn Mendes są parą? Fani nie mają wątpliwości

Od dłuższego czasu w sieci trwają spekulacje, czy Shawna Mendesa i Camilę Cabello łączy tylko praca, czy coś więcej.

Camila Cabello i Shawn Mendes w styczniu 2016 r. /Kevin Mazur/WireImage /Getty Images

Plotki podsyciła współpraca przy wspólnym singlu "Señorita" - gorący klip w ciągu dwóch tygodni zanotował ponad 166 mln odsłon.



Clip Shawn Mendes Señorita - & Camila Cabello

Nakręcony w Los Angeles teledysk wyreżyserował wielokrotnie nagradzany Dave Meyers, pracujący wcześniej z m.in. Pink, Kelly Clarkson, Katy Perry, Kendrickiem Lamarem, Bebe Rexhą, Janet Jackson, Rihanną, Missy Elliott, Justinem Bieberem, Britney Spears, Shakirą, Celine Dion i Mariah Carey.

Meyers z Camilą Cabello nakręcił klipy do przebojów "Havana" i "Consequences".

Cabello i Shawn Mendes po raz pierwszy współpracowali razem w 2015 r., kiedy zaśpiewali w duecie w piosence "I Know What You Did Last Summer".

W plotkarskich mediach pojawiły się wieczorne zdjęcia z Hollywood - Shawn i Camila trzymali się za ręce i wyglądali tak, jakby ich relacja była naprawdę bliska.

Cabello w czerwcu rozstała się z Brytyjczykiem Matthew Husseyem, autorem poradników, ekspertem telewizyjnym do spraw randkowania i popularnym youtuberem. Ich związek trwał niewiele ponad rok.



Z kolei Mendes stara się trzymać swoje życie prywatne w tajemnicy.

"Po pierwsze, nie jestem gejem. Po drugie, to nie powinno mieć znaczenia, czy jestem, czy nie. Powinno się skupiać na mojej muzyce, a nie na mojej seksualności" - podkreśla wokalista.

Pochodzący z Kanady Shawn Mendes ma w dorobku trzy płyty - ostatnia z nich to album zatytułowany po prostu Shawn Mendes" z maja 2018 r. Materiał okazał się jednym z najlepiej sprzedających się krążków ubiegłego roku, a Shawn stał się trzecim w historii najmłodszym artystą z trzema debiutami na szczycie listy Billboard 200.

Urodzona na Kubie wokalistka i kompozytorka Camila Cabello debiutowała albumem "CAMILA" w styczniu 2018 r. Za sprawą promującego singla "Havana" Cabello ustanowiła rekord iTunes, trafiając na pierwsze miejsce w 110 krajach.

Wcześniej odnosiła sukcesy z girlsbandem Fifth Harmony.



Clip Camila Cabello Havana - ft. Young Thug

Na początku roku Camila zapowiedziała, że szykuje już nowy materiał.

"To pierwszy dzień powrotu do pracy nad nową płytą - czuję się szczęśliwa, że mogę to robić codziennie. To było moje marzenie z dzieciństwa - tworzenie codziennie piosenek - i teraz jestem tutaj. Przypominam sobie o tym każdego dnia" - skomentowała.