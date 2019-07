Mark Ronson i Camila Cabello w duecie: Zobacz gorący teledysk "Find U Again"

Do sieci trafił teledysk "Find U Again" promujący nową płytę Marka Ronsona "Late Night Feelings". W utworze producentowi i autorowi przebojów towarzyszy Kubanka Camila Cabello.

Camila Cabello wystąpiła w piosence i teledysku Marka Ronsona /Christian Vierig /Getty Images

Piąty album Marka Ronsona, 43-letniego autora wielkich przebojów takich jak "Uptown Funk" (posłuchaj!) i "Valerie" (posłuchaj!), który miał okazję w przeszłości współpracować z Lady Gagą (stworzył z nią również m.in. hit "Shallow" - posłuchaj!) i Amy Winehouse, ukazał się 21 czerwca.

Reklama

Promocję "zestawu smutnych hitów" - bo tak swoją nową płytę określa Ronson - rozpoczął singel "Nothing Breaks Like a Heart" z gościnnym udziałem Miley Cyrus, do którego teledysk nakręcono w Kijowie.

Kolejną piosenką promującą album był utwór tytułowy, stworzony wraz z Lykke Li. Śpiewająca w piosence Szwedka oraz wcześniej wspomniana Cyrus nie są oczywiście jedynymi gośćmi Ronsona.



Clip Mark Ronson Nothing Breaks Like a Heart - ft. Miley Cyrus

Sprawdź tekst i polskie słowa utworu "Nothing Breaks Like a Heart" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Mark Ronson Late Night Feelings ft. Lykke Li

Sprawdź słowa utworu "Late Night Feelings" w serwisie Teksciory.pl!

Kolejnym singlem jest piosenka "Find U Again" z udziałem kubańskiej wokalistki Camili Cabello.

"Ona jest tak wielką gwiazdą popu, że czasem myślę: 'Ci ludzie nie będą mnie chcieli'. Potem wysłałem jej ten utwór i ona go pokochała. Byłem pod wrażeniem, jak poważnie do tego podeszła" - komplementuje Kubankę Mark Ronson.

Za teledysk odpowiadają Bradley & Pablo.

Clip Mark Ronson Find U Again - ft. Camila Cabello

Na płycie gościnnie pojawiły się także m.in. Alicia Keys, Angel Olsen, Yebba, King Princess, Diana Gordon i Ilsey.

Na płycie nie znalazło się natomiast miejsce dla Cardi B. Producent tłumaczył, że raperka nie pasowała do jego koncepcji, a nagrywania z gwiazdami dla samego nabicia popularności, nie jest w jego stylu.



Camila Cabello: Rok 2018 należał do niej 1 6 Camila Cabello ma za sobą bardzo udany 2018 rok. Jej kariera solowa rozkwita Autor zdjęcia: Matt Winkelmeyer Źródło: Getty Images 6

"To, co mogę zrobić, to sprawić, aby moja muzyka była mądra i ważyła dokładnie tyle, ile musi. Czy zamierzam więc wrzucać do numerów Future'a i Cardi B, aby podbijać listy przebojów, nawet, gdy nie będą pasować do utworów? Raczej nie" - mówił magazynowi "Britian's Music Week".

Brytyjczyk dodał też, że nie robi muzyki dla wyróżnień, te jednak są miłym dodatkiem do ostatecznego efektu i dobrych opinii. Ronson zaznaczył też, że nie ma problemu z hip hopem i cieszy go, że w Wielkiej Brytanii i Francji dominują lokalni przedstawiciele tego gatunku. "Listy przebojów mają odzwierciedlać to, co jest słuchane, co jest znakiem czasów, a prawdą jest, że rap obecnie dominuje" - mówił.



Wideo Mark Ronson - Late Night Feelings (Audio) ft. Lykke Li

W innym wywiadzie producent przyznał, że płyta jest powiązana z prywatnymi wydarzeniami z jego życia, w tym z rozwodem z francuską aktorką Josephine De La Baume. Obecnie muzyk spotyka się z artystką Rebeką Schwartz.



Małżeństwo rozwiodło się z 2018 roku, a nieoficjalne rozstanie pary nastąpiło już w 2017 roku, pięć lat po ślubie.

"To pomogło otrząsnąć mi się po rozwodzie. Patrząc w przeszłość mogę powiedzieć, że te piosenki są lepsze niż poprzednie, bo przez coś przeszedłem. Wszystkie wasze ulubione utwory są pisane ze złamanym sercem" - stwierdził w rozmowie z "Mr. Porter".

Zdjęcie Mark Ronson z Josephine De La Baume / Dominique Charriau / Getty Images