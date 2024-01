Joanna Rawik, a właściwie Szamota, to polska wokalistka rumuńskiego pochodzenia. Na świat przyszła w 1934 roku w Czerniowicach w Rumunii.

"Chodziłam tam do francuskojęzycznego liceum i znałam francuski bardzo dobrze już od dziecka. Francuski był tak popularny w Rumunii, że nawet służba czy ludzie niższego stanu mówili 'dzień dobry', 'dziękuję' i inne zwroty grzecznościowe po francusku" - mówiła w Programie 1 Polskiego Radia Rawik. Wokalistka, którą pokochali słuchacze, nie znała języka polskiego do 13. roku życia.



Przeprowadzka do Polski i początki kariery

Po wojnie rodzina przyszłej artystki przeniosła się do Polski, a dokładniej rzecz biorąc do poniemieckiego Wrocławia.

Karierę piosenkarki rozpoczęła w latach 50. XX wieku. Pierwsze występy zaliczyła z kabaretem Kaczka. Następnie występowała w Studiu Teatralnym Ireny Bryskiej i Tadeusza Bryskiego w Kielcach. Później można było oglądać ją na deskach Teatru Ziemi Łódzkiej i Teatru Objazdowego w Lublinie.

W kolejnych latach występowała m.in. w Klubie pod Jaszczurami w Krakowie, ostatecznie stała się też Joanną Rawik, przyjmując nowy pseudonim sceniczny.

Lata 60. to szczyt popularności wokalistki. Wtedy też współpracowała z wieloma zespołami, nagrywała największe przeboje ("Po co nam to było", "Romantyczność") oraz koncertowała poza Polską - w Czechosłowacji, Stanach, Jugosławii, Australii i Francji.



Zachwyty we Francji, laury w Polsce i pisarskie zacięcie

We Francji miała okazję występować w legendarnej paryskiej Olimpii, gdzie oczarowała dziennikarzy. Zachwycano się jej niskim głosem oraz niebanalną urodą.

"Byłam chuda i śpiewałam smutne piosenki, a zdaniem wielu polskich menedżerów, modne były wtedy wesołe blondynki z biustem" — pisze w swojej książce "Po co nam to było" z 2017 roku.



Trzykrotnie reprezentowała Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie (1966, 1967 i 1969). Występowała też na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Czterokrotnie występowała (1966 - 1970) na Festiwalu w Opolu i za każdym razem opuszczała go z wyróżnieniem.

Zdjęcie Joanna Rawik / Narodowe Archiwum Cyfrowe / domena publiczna

Lata 70. to przede wszystkim jej współpraca z Polskim Radiem, gdzie otrzymała audycje: "Joanna Rawik zaprasza do pałacyku WTM", "Tłumem otoczyć życia swego dramat" oraz "W poszukiwaniu tonacji durowej".

Rawik od zawsze zafascynowana była piosenką francuską. W Płocku wykładała jej historię w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica. Wiele lat później zwracała uwagę na to, że wielkie polskie przeboje powstały inspirowane Francją.

"To, co w Paryżu powstało w postaci egzystencjalizmu, tej mody na intelektualizm, na wysokie loty... Piosenka to jest jeden z najstarszych gatunków teatru, opowieść o różnych historiach. I Paryż to podniósł do niebotycznej wysokości. A Polska się na tym wzorowała. (...) Kabaret Starszych Panów, te wszystkie Osieckie, Młynarskie, to jest wszystko pochodne od tej piosenki francuskiej" - wyjaśniała w Polskim Radiu.

Już w latach 90. Poświęciła się pracy dziennikarskiej. Pisała w "Twoim Stylu" i miesięczniku "Dziś".

W 1991 roku ukazała się jej debiutancka książka "Edith Piaf - Hymn życia i miłości". O francuskiej diwie wydała jeszcze kilka pozycji, a w 2023 roku doczekała się własnego programu na temat artystki w Radiu Wnet - "Piaf, czyli wróbel".

Burzliwe życie prywatne Joanny Rawik. Plotkowano o jej związku z Gogolewskim

W życiu prywatnym Rawik dwukrotnie wychodziła za mąż. Pierwszym małżonkiem był aktor Stanisław Gronkowski, drugim natomiast pływak Marek Petruszewicz. Najgłośniej było jednak o jej innym związku.

Po powrocie z Francji pod koniec lat 60. związała się z aktorem teatralnym Ignacym Gogolewskim, który wywrócił w tamtym czasie jej życie do góry nogami. "To on pierwszy odkrył mnie i jako kobietę, i jako artystkę. Uświadomił mi moją duchową głębię. Oszalałam dla niego" - opowiadała w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego".

Rawik już po latach opowiadała, że była gotowa dla Gogolewskiego zrobić dosłownie wszystko. Szybko jednak okazało się, że aktor nie traktował swojej partnerki poważnie. Gwiazdor lubił być w centrum uwagi, chciał podporządkować sobie ukochaną, a ona na to pozwoliła. Jak sama przyznała w książce o mężu, było to spowodowane po części wychowaniem.

Fascynacja artystą minęła, gdy okazało się, że ten ją zdradzał. Rawik zostawiła Gogolewskiego i na jakiś czas zniknęła z życia publicznego. W tym czasie wokalistka przeszła załamanie nerwowe, próbowała też odebrać sobie życie. Plotkowano jednak, że zrobiła to aż trzykrotnie

Po latach w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" przyznała, że z niedowierzaniem do dziś czyta o szokujących plotkach na temat jej rozstania z aktorem. Tym, który je rozsiewał miał być natomiast Bogusław Kaczyński.

"Bogusław Kaczyński mówił, że bardziej żyłam życiem osobistym niż karierą. (...) Po tym wydarzeniu dźwignęłam się. Od razu miałam kontrakty, zaczęłam dobrze zarabiać" - opowiadała w rozmowie z Interią.