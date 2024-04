Była trenerka "The Voice" zaczęła łysieć z powodu chronicznego stresu. "Włosy wypadają mi garściami"

Paloma Faith ( sprawdź! ) po przerwie spowodowanej macierzyństwem wróciła z nowym singlem "How You Leave A Man". Piosenka została wybrana do promocji szóstego albumu studyjnego "The Glorification of Sadness", który pojawił się w połowie lutego.

Ogłoszono też szczegóły trasy koncertowej, w ramach której wokalistka wystąpi 31 maja w Klubie Stodoła w Warszawie.

Podczas wizyty w podcaście "Great Company with Jamie Laing", Paloma Faith poruszyła temat zdrowia psychicznego. 42-letnia wokalistka ujawniła, że zaczęła chodzić na terapię, gdyż nie radzi sobie z trudnymi emocjami, co ma związek z jej dzieciństwem.

"Uważam, że terapia jest bardzo ważna i potrzebna. Kiedy z różnych względów nie mogę pójść na spotkanie z terapeutą, szybko dostrzegam, że mi tego brakuje. Wychowano mnie w przekonaniu, że złość to jednoznacznie negatywna emocja. Kiedy w okresie dorastania wściekałam się i rzucałam rzeczami, moja mama mówiła: 'Nie mogę uwierzyć, że jesteś taka sama, jak twój ojciec'. To była największa zniewaga, bo mój ojciec był złym, bardzo gniewnym człowiekiem. Ten gniew do niczego go nie doprowadził" - zdradziła artystka.

Faith wyznała, że z powodu tłumienia negatywnych emocji i chronicznego stresu zaczęła tracić włosy. "Zauważyłam, że stres wywołuje u mnie łysienie. Kiedy bardzo się czymś denerwuję i jestem zestresowana, włosy wypadają mi garściami. To trochę tak, jakby mój organizm sam siebie zjadał. Tak się dzieje, gdy te kotłujące się w nas uczucia nie znajdują ujścia" - podkreśliła Faith.

Alopecja, nazywana niekiedy łysieniem plackowatym, to przewlekła choroba zapalna, która objawia się uszkodzeniem mieszków włosowych i wypadaniem włosów, a w konsekwencji zanikaniem wytwarzania nowych. Prawdopodobnie ma ona podłoże autoimmunologiczne, co oznacza, że organizm rozpoznaje własne komórki i tkanki jako obce i niebezpieczne.

Faith nie doprecyzowała wszelako, czy jej odkrycie jest poparte diagnozą lekarską. Eksperci wskazują, że "alopecja wywołana stresem" nie jest terminem medycznym. W rozmowie z "The Independent" dermatolożka Leila Asfour podkreśla jednak, że choć brakuje dowodów naukowych na istnienie korelacji między łysieniem a chronicznym stresem, niektóre badania na myszach zdają się potwierdzać tę teorię.

"Hormony stresu, takie jak kortyzol, wpływają na nasz organizm na wiele sposobów. Nie jest jasne, w jaki sposób stres oddziałuje na mieszek włosowy, wywołując łysienie plackowate. Potrzebne są dalsze badania, zanim będziemy mogli stwierdzić, że stres w istocie może być przyczyną tej choroby" - orzekła dr Asfour.



W lutym 2021 r. wokalistka urodziła swoją drugą córkę - w ciążę zaszła dzięki metodzie in vitro (była to jej szósta próba). Jesienią 2023 r. brytyjska gwiazda ujawniła, że po 10-letnim związku rozstała się ze swoim partnerem i ojcem obu dzieci - Leymanem Lahcine'em.