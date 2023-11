1 grudnia pojawi się epicki i pełen dramaturgii utwór "Afterglow of Ragnarok", który wprowadzi fanów nie tylko w muzykę, ale i pełną opowieść, którą zawiera "The Mandrake Project".

"Bardzo ważne dla mnie było żeby nadać ton tego projektu właśnie tym utworem. Jak przystało na taki tytuł, jest to ciężki utwór, którego główną oś stanowi potężny riff... ale jest tam także melodia w refrenie, która pokaże światło i cień, jakie niesie ze sobą reszta albumu... no i poczekajcie też na wideo do tego utworu!" - zapowiada Bruce Dickinson.



Szykowany na pierwszą połowę 2024 r. "The Mandrake Project" będzie nie tylko płytą, ale także komiksem. To mroczna dojrzała historia o władzy, jej nadużyciu oraz walce o tożsamość, w której tle kryje się naukowy i okultystyczny geniusz. Stworzona przez Bruce'a Dickinsona, ze scenariuszem Tony'ego Lee, zilustrowana będzie przez Staza Johnsona dla Z2 Comics. Seria komiksów składać się będzie z 12 odcinków, w których będą trzy graficzne opowieści.



Zapowiedź komiksu "The Mandrake Project" składać się będzie z ośmiu stron i zatytułowana jest "Afterglow Of Ragnarok". Będzie ona dostępna jako książeczka okładkowa 7 calowego singla o tym samym tytule. Na stronie B tego singla znajdzie się wersja demo utworu "If Eternity Should Fail", który w oryginale znalazł się na płycie Iron Maiden "The Book Of Souls" z 2015 roku.

Kolejne szczegóły dotyczące "The Mandrake Project" Bruce Dickinson ma ujawnić 30 listopada, w dniu otwarcia CCXP23 - Comic Conu odbywającego się w Sao Paolo w Brazylii.

W ramach promocji nowego materiału wokalista ruszy w trasę koncertową. Teraz poznaliśmy potwierdzone daty występów w Europie. Wcześniej już informowaliśmy, że Dickinson pojawi się podczas Mystic Festival w Gdańsku (5-8 czerwca 2024 r.).

U jego boku na scenie pojawią się gitarzysta Roy Z (pracujący z Dickinsonem od drugiej solowej płyty "Balls to Picasso" z 1994 r.), perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O'Callaghan (m.in. Whitesnake) i klawiszowiec Mistheria.

Dotychczasowy solowy dorobek jednego z najbardziej uznanych wokalistów w historii heavy metalu zamyka szósta studyjna płyta "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.