W poprzednich latach Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszało do współpracy takich wykonawców jak m.in. Kwiat Jabłoni, Organek, Voo Voo, Andrzej Smolik, Natalia Grosik i Miuosh, Monika Borzym, Lao Che, Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis, L.U.C., Karolina Cicha i Aga Zaryan.

W tym roku, na 80. rocznicę wybuchu zrywu w stolicy, pojawi się płyta "WAWA", za którą stoją Brodka, Hades i 2K88. Album - promowany singlem "Moja droga" ( sprawdź! ) - pojawi się 26 lipca. Brodka objęła rolę kuratorki oraz dyrektorki artystycznej projektu.

"WAWA" zawiera 10 utworów - nowych, oryginalnych kompozycji oraz coverów, czyli interpretacji utworów, które w niepowtarzalny dla Brodki sposób opowiadają o Warszawie.

Brodka w specjalnej roli. Kiedy premiera płyty "WAWA"?

"Tworzenie tej płyty to dla mnie nowe doświadczenie w roli kuratorki i dyrektorki artystycznej. Ciekawi mnie sam proces i spotkania z ludźmi, których zaprosiłam do projektu. Samo zmierzenie się z różną wrażliwością gości czy różnym myśleniem o tym mieście, jest dla mnie bardzo ważne i właśnie to zapamiętam z tej pracy.

Album 'WAWA' opowiada o Warszawie - mieście dla mnie szalenie ważnym. Przedstawiam historię z perspektywy jednostki w dużej aglomeracji, ale również interesuje mnie energia krążąca między artystami, którzy się nią inspirowali. Z całą trudną historią i szarością, jaką ze sobą niesie" - opowiada Brodka, która urodziła się we wsi Twardorzeczka u stóp Beskidu Śląskiego.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, dodaje: "Dzisiaj, gdy wydaje się, że o Powstaniu powiedziano już prawie wszystko, Brodka sięga po klucz, który otwiera drzwi do miejsca zostawiającego spory daleko za nami. Dźwiękami sięga do istoty człowieczeństwa - emocji. Jaka jest Warszawa Brodki? Piękna w nieoczywisty sposób. Z całym jej chaosem, szarością, rozedrganiem, historią, brudem i czystymi chwilami, gdy miasto budzi się do życia".

26 lipca, w dniu premiery płyty "WAWA", w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się wyjątkowy koncert, promujący wydawnictwo. Tego wieczoru, oprócz Brodki i towarzyszącego jej zespołu, na scenie pojawią się specjalnie zaproszeni goście. Bilety trafiły do sprzedaży 14 czerwca. Transmisję koncertu przeprowadzi TVN24.

