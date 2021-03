Britney Spears wyrwie się spod kurateli ojca? Jest wniosek do sądu!

Britney Spears chce wyrwać się spod prawnej opieki ojca. Do sądu trafił wniosek, w którym wokalistka prosi o zmianę jej stałego opiekuna na Jodi Montgomery.

Reklama

Britney Spears uwolni się od swojego ojca? /Frazer Harrison /Getty Images

Przypomnijmy, że Britney Spears - jedna z największych gwiazd pop ostatnich dwóch dziesięcioleci (posłuchaj!) - od 2008 roku jest pod opieką prawną swojego ojca. Stało się to krótko po jej załamaniu nerwowym.

Reklama

Pod kuratelą ojca piosenkarka spędziła już ponad 12 lat. Bez jego zgody nie może opuścić samotnie domu, nie może głosować w wyborach, mieć telefonu komórkowego, prowadzić samochodu lub zajść w ciążę.

Wokalistka próbowała wyswobodzić się spod przymusowej opieki ojca w zeszłym roku (próbowała zmienić kuratora na Jodi Montgomery). Jednak w listopadzie sąd odrzucił jej wniosek i utrzymał w mocy kuratelę Jamiego Spearsa. Jedynym pójściem na rękę wokalistce było ustalenie drugiego opiekuna wybranego przez wokalistkę, który ma m.in. wgląd w jej finanse. Teraz finansowe decyzje będą musiały być podejmowane w uzgodnieniu z firmą Bessemer Trust.

#FreeBritneyLA - kolejny protest w obronie Britney Spears 1 / 7 "Matka, artystka, więźniarka", "Sprawiedliwość dla Britney", "Jesteśmy z tobą" - to niektóre z haseł wspierających 38-letnią obecnie Britney Spears. Źródło: Getty Images Autor: Rodin Eckenroth udostępnij

Również fani wokalistki wciąż domagają się zakończenia kurateli Jamiego Spearsa. To właśnie tak powstał ruch #FreeBritney.



O sprawie Britney Spears ponownie głośno zrobiło się w lutym tego roku po premierze dokumentu "Framing Britney Spears", który opowiadał o kulisach ubezwłasnowolnienia gwiazdy i o tym, jakie korzyści z takiego stanu czerpie Jamie Spears. Wielu widzów było oburzonych tym, co zobaczyło.

W marcu 2021 roku Spears podjęła kolejną wyzwolenia się spod opieki prawnej ojca. Prawnik wokalistki złożył do sądu wniosek o przekazanie całkowitej kurateli w ręce Montgomery. Menedżerka piosenkarki była już wcześniej opiekunem Spears, gdy jej ojciec podupadł na zdrowiu w 2019 roku.

Na razie nie wiadomo, czy wniosek zawiera również kwestie finansowe. Te obecnie oprócz Jamiego Spearsa nadzoruje firma Bessemer Trust.

Pismo prawnika gwiazdy ma zostać rozpatrzone 27 kwietnia.

"[Jamie Spears] nie pragnie niczego bardziej niż tego, aby Britney nie potrzebowała opieki prawnej. To czy dojdzie do końca kurateli naprawdę zależy jedynie od niej. Jeśli chce to zakończyć, może złożyć dokumenty sądowe" - takie oświadczenia niedawno mediom przekazał ojciec wokalistki, odpowiadając na krytykę jego osoby.