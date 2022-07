W listopadzie ubiegłego roku Britney Spears uwolniła się spod kurateli, jaką przez przeszło 13 lat sprawowanej nad nią jej ojciec. Piosenkarka została ubezwłasnowolniona w 2008 roku wskutek kryzysu psychicznego, który doprowadził do utraty przez nią prawa do opieki nad dziećmi.

Po latach artystka oskarżyła ojca o liczne nadużycia - m.in. konsekwentne trwonienie jej szacowanego na 60 mln dolarów majątku. Tuż przed ogłoszeniem decyzji sądu o zniesieniu kurateli, prawnik gwiazdy Matthew Rosengart zapowiadał, że gdy tylko uzyska od Jamiego Spearsa dokumenty z czasów sprawowania nad córką nadzoru, ujawni wszelkie jego błędy i nieprawidłowości.

"Już teraz rodzą się uzasadnione wątpliwości na temat postępowania pana Spearsa, który ewidentnie nadużywał swojej władzy i dopuścił się rozproszenia majątku córki" - podkreślił adwokat wokalistki.

Britney Spears kontra Jamie Spears

Niedługo później prawnicy Jamiego Spearsa przeszli do kontrataku. W czerwcu złożyli w sądzie wniosek, w którym domagali się, by piosenkarka złożyła zeznania i przedstawiła w sądzie dowody na publikowane w sieci zarzuty pod adresem swojego ojca.

"Pan Spears ma prawo zareagować na oszczerstwa wygłaszane przez nią w mediach społecznościowych. To ona jest osobą, która wysuwa nieuzasadnione roszczenia. Pani Spears twierdzi, że posiada wiedzę na temat rzekomych nadużyć jej ojca. Zwracamy się więc do sądu z interwencją i domagamy się, by przedstawiła swoje dowody" - stwierdził Alex Weingarten w oświadczeniu.

Wysiłki adwokatów Spearsa poszły jednak na marne. Sędzia Brenda Penny orzekła właśnie, że piosenkarka nie ma obowiązku składania zeznań w tej sprawie. "Mało prawdopodobnym jest, by zeznania pani Spears dostarczyły nowych niezbitych dowodów. Istnieją alternatywne, mniej agresywne sposoby poszukiwania informacji" - skwitowała Penny.

Podobnego zdania jest adwokat piosenkarki. "Dokumenty świadczące o złym zarządzaniu fortuną Britney Spears przemówią same za siebie. Wniosek Jamiego Spearsa o zmuszenie córki do złożenia zeznań demonstruje jego prawdziwe intencje. Widać wyraźnie, że zamierza nadal ją nękać, krzywdzić i umacniać jej traumę" - podkreślił Rosengart.

Prawnik artystki skomentował przy okazji wcześniejsze żądania ojca swojej klientki. Jamie domagał się bowiem, by Britney opłaciła honoraria jego prawników i pokryła koszty procesu. "Ten wniosek jest nie tylko bezzasadny z punktu widzenia prawa, ale i zwyczajnie obrzydliwy. Pan Spears wystarczająco długo okradał córkę z ciężko zarobionych przez nią pieniędzy" - stwierdził dobitnie adwokat.

