Po nominacjach wiadomo było, że faworytami są Harry Styles (4 nominacje) i zespół Wet Leg (3 nominacje). Styles ostatecznie otrzymał statuetki w kategoriach: Artysta roku, Brytyjska piosenka roku (za utwór "As It Was"), Najlepszy brytyjski album ("Harry's House") i Pop. Przypomnijmy, że podczas ostatniej gali Grammy artysta został nagrodzony m.in. Albumem roku za ostatnią płytę.



Brytyjczycy tytuł Zespołu roku przyznali wspomnianej grupie Wet Leg. Zespół został doceniony także w kategorii Najlepszy debiutujący artysta. Międzynarodowym artystą roku została Beyonce , natomiast Międzynarodowym zespołem roku - Fontaines D.C. W kategorii Międzynarodowa piosenka roku ponownie triumfowała Beyonce z utworem "Break My Soul".

W kategorii Rock statuetkę otrzymali The 1975, w kategorii Hip-hop nagrodę dostał Aitch, a wśród nominowanych z kategorii Muzyka taneczna najlepsza okazała się Becky Hill.

Brit Awards: gwiazdy szokowały kreacjami

Przed galą gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie. Jak co roku, niektórzy szokowali stylizacjami. Salma Hayek zdecydowała się na skórzaną suknię z głębokim dekoltem, Charli XCX wybrała prześwitującą kreację, natomiast Jessie J wpisała się w ostatnie trendy odsłaniając ciążowe krągłości.

Największe zainteresowanie wzbudził jednak strój Sama Smitha - czarny kostium wyglądający na lateksowy posiadał na ramionach i przy nogach dmuchane elementy. Najciekawsze stylizacje możecie zobaczyć w galerii:

Brit Awards 2023: gwiazdy na ściance 1 / 15 Sam Smith na Brit Awards 2023 Źródło: Getty Images Autor: Stringer/Anadolu Agency

BRIT Awards 2023: skandal po ogłoszeniu nominacji

Gdy ogłoszono nominacje do tegorocznych Brit Awards, artyści i internauci zwrócili uwagę na kategorię Artysta roku, która od ubiegłego roku miała zostać neutralna płciowo. Decyzja zapadła ze względu na trudność z zakwalifikowaniem do konkretnej kategorii osób niebinarnych, takich jak choćby Sam Smith.

Pomysł świetny, gorzej z wykonaniem. W tym roku nominowani zostali do niej sami mężczyźni - Central Cee, Fred Again, George Ezra, Harry Styles i Stormzy. W kategorii "Międzynarodowy Artysta Roku" jest już ciut lepiej, bo wśród nominowanych pojawiają się Beyoncé i Lizzo, a na tytuł "Zespołu Roku" może liczyć tylko jedna kapela posiadająca w składzie kobiety - Wet Leg.

"Podobno w ostatnim roku żadna kobieta ani osoba niebinarna nie stworzyła dobrej muzyki. Czy komisji cokolwiek mówią Charli XCX, Dua Lipa, Rina Sawayama czy Little Simz?' - czytamy w portalu "Dazed". "Neutralność płciowa = domyślnie mężczyźni. Za każdym cholernym razem. Trzeba mieć kategorię dla kobiet, bo inaczej wszyscy wygodnie zapominają, że kobiety istnieją", "Brawo dla mężczyzn, którzy chcą mieć wszystko! Po prostu wepchnijcie kobiece artystki pod autobus, skoro już mają mniej możliwości muzycznych!" - komentowali internauci.

