Grammy 2023: Beyonce pobiła rekord! Kto jeszcze triumfował?

Nagrody Grammy przyznano już po raz 65., a Amerykańska Akademia Fonograficzna przyznała nagrody w 91 kategoriach. Całą galę prowadził komik, aktor i prezenter Trevor Noah.

Najbardziej prestiżowa nagroda, czyli statuetka za Album Roku, trafiła do Harry'ego Stylesa za płytę "Harry's House". "Byłem inspirowany przez każdego artystę w tej kategorii w wielu różnych momentach mojego życia" - komentował wokalista, odbierając Grammy. Piosenką Roku została "Just Like That" Bonnie Raitt , której statuetkę wręczyła pierwsza dama USA, Jill Biden. Za Nagranie Roku uznano natomiast "About Damn Time" Lizzo .

Najlepszym wykonaniem solowej piosenki popowej okazało się "Easy On Me" Adele , a najlepszym duetem okrzyknięto Sam Smith i Kim Petras z utworem "Unholy". Nagroda za najlepszy album rockowy trafiła do Ozzy'ego Osbourne'a za płytę "Patient Numer 9".

Niewątpliwie jednak wieczór należał do Beyonce , która była nominowana aż w dziewięciu kategoriach. W ręce gwiazdy w tym roku trafiły trzy statuetki: za najlepsze nagranie muzyki taneczno-elektronicznej ("Break My Soul"), najlepsze tradycyjne wykonanie R&B ("Plastic Off the Sofa") oraz najlepszy album dance lub elektroniczny ("Renaissance"). Tym samym stała się najczęściej nagradzaną artystką w historii Grammy, bijąc rekord dyrygenta Georga Soltiego.

Grammy 2023: lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach

Album roku - Harry Styles "Harry’s House"

Nagranie roku - Lizzo "About Damn Time"



Utwór roku - Bonnie Raitt "Just Like That"



Najlepszy nowy artysta - Samara Joy

Najlepsze wykonanie solowe pop - Adele "Easy on Me"



Najlepsze wykonanie duetu lub grupy pop - Sam Smith & Kim Petras "Unholy"



Najlepszy album pop - Harry Styles "Harry’s House"

Najlepsze nagranie dance/muzyka elektroniczna - "Break My Soul" Beyonce

Najlepszy album dance/muzyka elektroniczna - "Renaissance" Beyonce

Najlepsze wykonanie rock - Brandi Carlile "Broken Horses"



Najlepszy utwór rock - Brandi Carlile "Broken Horses"



Najlepszy album rock - Ozzy Osbourne "Patient Number 9"



Najlepsze wykonanie metal - Ozzy Osbourne feat. Tony Iommi - "Degradation Rules"