BRIT Awards 2023: Brak kobiet nominowanych w neutralnej płciowo kategorii. Znamy nominacje!

Poznaliśmy nominacje do BRIT Awards 2023. Wśród faworytów znaleźli się Harry Styles (4 nominacje) i grupa Wet Leg (3 nominacje).

BRIT Awards 2023: Brak kobiet nominowanych w neutralnej płciowo kategorii

Lista nominacje zaskakuje, zwłaszcza jeśli spojrzymy na kategorię "Artysta roku", która od zeszłego roku miała zostać neutralna płciowo. Decyzja zapadła ze względu na trudność z zakwalifikowaniem do konkretnej kategorii osób niebinarnych, takich jak choćby Sam Smith.

Pomysł świetny, gorzej z wykonaniem. W tym roku nominowani zostali do niej sami mężczyźni - Central Cee, Fred Again, George Ezra, Harry Styles i Stormzy. W kategorii "Międzynarodowy Artysta Roku" jest już ciut lepiej, bo wśród nominowanych pojawiają się Beyoncé i Lizzo, a na tytuł "Zespołu Roku" może liczyć tylko jedna kapela posiadająca w składzie kobiety - Wet Leg.

"Podobno w ostatnim roku żadna kobieta ani osoba niebinarna nie stworzyła dobrej muzyki. Czy komisji cokolwiek mówią Charli XCX, Dua Lipa, Rina Sawayama czy Little Simz?' - czytamy w portalu "Dazed".

"Neutralność płciowa = domyślnie mężczyźni. Za każdym cholernym razem. Trzeba mieć kategorię dla kobiet, bo inaczej wszyscy wygodnie zapominają, że kobiety istnieją", "Całe to kwilenie o neutralne płciowo nagrody BRIT oznacza ŻADNEJ kobiety nominowanej do nagrody dla Artysty Roku! Brawo dla mężczyzn, którzy chcą mieć wszystko! Po prostu wepchnijcie kobiece artystki pod autobus, skoro już mają mniej możliwości muzycznych!", "Gdzie są kobiety?" - piszą w mediach społecznościowych oburzeni.

Gala BRIT Awards odbędzie się 11 lutego 2022 roku w Londynie. Poniżej pełna lista nominowanych.



Lista nominowanych do BRIT Awards:

Płyta roku:

The 1975 - "Being Funny In A Foreign Language"

Wet Leg - "Wet Leg"

Harry Styles - "Harry’s House"

Stormzy - "This Is What I Mean"

Fred Again - "Actual Life 3"

Artysta roku:

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Najlepszy artysta Pop/R&B Act:

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Najlepszy artysta muzyka elektroniczna:

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Najlepszy nowy artysta:

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Najlepszy artysta rock/alternatywa:

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Najlepszy artysta hip hop/rap/grime:

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Najlepszy zespół:

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Utwór roku:

Aitch & Ahsanti - "Baby"

Cat Burns - "Go"

Dave - "Starlight"

Ed Sheeran & Elton John - "Merry Christmas"

Eliza Rose & Interplanetary Criminal - "B.O.T.A. (Baddest Of Them All)"

George Ezra - "Green Green Grass"

Harry Styles - "As It Was"

Lewis Capaldi - "Forget Me"

LF System - "Afraid To Feel"

Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"

Międzynarodowy zespół roku:

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels

Międzynarodowy artysta roku:

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Międzynarodowy utwór roku:

Beyoncé - "Break My Soul"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)"

Fireboy DML & Ed Sheeran - "Peru"

From the Encanto soundtrack - "We Don't Talk About Bruno"

Gayle - "abcdefu"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - "About Damn Time"

Lost Frequencies & Calum Scott - "Where Are You Now"

OneRepublic - "I Ain't Worried"

Taylor Swift - "Anti-Hero"

