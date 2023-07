Na kontach mediów społecznościowych zespołów Soulfly i Cavalera Conspiracy bracia opublikowali zdjęcie matki.

Wpis przy nim głosi: "Z ciężkim sercem ogłaszamy odejście naszej matriarchini Vanii Cavalery. Największą życiową radością Vanii było wychowywanie i kochanie jej trojga dzieci: Maxa, Iggora i Kiry oraz bycie Vovó (z portugalskiego - babcią, przyp. red.) dla czternaściorga wnucząt. Nasza rodzina prosi o prywatność w tym trudnym czasie żałoby, a my szanujemy życzenia naszej matki i jej dziedzictwo, kontynuując świętowanie jej 80-letniej drogi miłości, siły, duchowości i metalu".

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Wiadomość ta pojawiła się zaledwie kilka dni przed zapowiedzianym przez braci wydaniem nowych wersji pierwszych kultowych płyt Sepultury : "Bestial Devastation" i "Morbid Visions" (mają się ukazać 14 lipca).

"Nagraliśmy je ponownie z niesamowitym brzmieniem teraźniejszości, ale też z ich ponadczasową surowością. Oprawa graficzna odzwierciedla czasy, w których żyjemy... apokaliptyczne jak diabli! Mamy też dwa nowe kawałki wykorzystujące riffy z tamtych czasów" - oświadczył w maju Max Cavalera.

Wideo CAVALERA - "Morbid Visions" Re-Recorded (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

W przyszłym miesiącu bracia mają też wyruszyć w trasę koncertową "Morbid Devastation" po Ameryce Północnej. U ich boku na scenie pojawią się grający na basie syn Maxa Igor Amadeus Cavalera (Healing Magic, Go Ahead And Die, w którym występuje ze swoim ojcem) oraz gitarzysta Travis Stone (Pig Destroyer, Desolus).

Instagram Post Rozwiń

Czy faktycznie matka "metalowych" braci kochała ich muzyczne dokonania? Max zdradził co nieco na jej temat, mówiąc w wywiadzie dla magazynu Rockwell Unscene z 2016 r., że jest "wysoką kapłanką religii Candomblé (praktykowanej obecnie głównie w Brazylii - przyp. red.). "Candomblé jest trochę jak voodoo, ale od dobrej, a nie mrocznej strony" - wyjaśnił. "Zawsze byłem przy niej, kiedy odprawiali rytuały, widziałem wielu opętanych ludzi i zawsze mi się to podobało" - dodał. Stwierdził też, że gdy mama zobaczyła występ synów powiedziała, że przypomina on jeden z jej rytuałów.

Sepultura powstała w 1984 roku w Belo Horizonte z inicjatywy Maxa (wokal, gitara) i Igora (perkusja). W wyniku niesnasek między nim i pozostałymi członkami zespołu, Max odszedł z zespołu w 1996 r. i obecnie występuje w grupach Soulfly, Cavalera Conspiracy i Killer Be Killed.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Max Cavalera (Soulfly) przed koncertem na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL

Igor opuścił zespół w czerwcu 2006 roku z powodu "różnic artystycznych". Obaj realizują wiele wspólnych projektów. Takich, jak właśnie Cavalera Conspiracy czy wspólne trasy koncertowe, podczas których wykonują klasyczne utwory Sepultury.

Dodajmy, że Max Cavalera z grupą Soulfly będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Jarocin Festiwal (14-16 lipca). Dodatkowo 16 lipca zagra klubowy koncert w Kwadracie w Krakowie.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soulfly Prophecy