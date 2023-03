Boy George zapłaci odszkodowanie swojemu perkusiście. Kwota jest kosmiczna!

Jon Moss jest jednym z założycieli zespołu Culture Club , którego działalność rozpoczęła się w Londynie w 1981 r. Grupa, która była ikoną stylu new romantic, święciła największe sukcesy w latach 80., za sprawą takich przebojów jak "Do You Really Want to Hurt Me" oraz "Karma Chameleon". Grupa rozpadła się w 1986 r., a w 1998 r. wznowiła działalność. Kolejnym zwrotnym punktem był rok 2018 r., gdy 65-letni Moss został, jak twierdzi, wyrzucony z Culture Club przez menadżera grupy.

Reklama

Joss Moss kontra Culture Club

Perkusista nie puścił tego płazem. Pozwał wokalistę Culture Club, Boya George'a, gitarzystę i klawiszowca Roya Haya oraz gitarzystę basowego Michaela Craiga, domagając się procentu od zysków zespołu, które ten osiągał po jego odejściu z formacji. Pikanterii sprawie dodawało to, że Boy George i Moss byli na początku istnienia zespołu partnerami także w życiu prywatnym.

Proces miał rozpocząć się w przyszłym tygodniu i potrwać sześć dni. Ale muzycy zawarli ugodę poza sądem. Jak informuje "Guardian", trzej członkowie Culture Club zgodzili się zapłacić Mossowi 1,75 mln funtów (9,3 mln zł). Z kolei Moss zrzekł się wszelkich praw, jakie miał do nazwy Culture Club i jej używania.

Boy George: 60 lat ikony popkultury 1 / 11 Boy George, czyli George Alan O'Dowd urodził się 14 czerwca 1961 roku w Bexley w południowo-wschodnim Londynie. Karierę rozpoczął pod okiem słynnego Malcolma McLarena, legendarnego menedżera punkowej grupy Sex Pistols, który zwrócił uwagę na jego androgyniczny styl. Na przełomie lat 70. i 80. "kolorowy ptak" Boy wraz z przyjacielem Marilyn był regularnym gościem w słynnym klubie Blitz prowadzonym przez Steve'a Strange'a i Rusty'ego Egana z grupy Visage. To właśnie tam gromadzili się fani rodzącego się nurtu new romantic, a głównym przekazem Strange'a było wpuszczanie do klubu tylko "dziwnych i cudownych" osób. Źródło: Getty Images Autor: Dimitrios Kambouris

Czytaj także:

Koszmarnie wyglądający wypadek w "The Voice". Nie wierzyli w to, co się stało

Matka okradła ją na 100 milionów dolarów! Teraz Jewel ma długi