Sophie Turner ("Gra o tron") zagra Boya George'a w jego biografii?

Moda na muzyczne biografie trwa: po filmach o grupie Queen ("Bohemian Rhapsody") i Eltonie Johnie ("Rocketman"), zapowiadana jest kolejna realizacja. Tym razem sfilmowana ma zostać biografia Boya George'a, lidera formacji Culture Club. Ciekawostką jest to, że główną rolę może zagrać kobieta.

Boy George na brytyjskiej premierze filmu "Rocketman" /Keith Mayhew/SOPA Images/LightRocket /Getty Images

Boy George zdradził w programie jednej ze stacji radiowych, że jedną z ciekawszych propozycji obsadowych w filmie poświęconym jego życiu jest Sophie Turner.

"Gdy miałem 17 lat, moim marzeniem było być kimś takim jak Sophie Turner" - mówił wokalista.

"Ludzie będą krytykować, że kobieta nie powinna grać geja, co powoduje, że jeszcze bardziej podoba mi się ten pomysł" - dodał.



Sama Turner zareagowała na te informację krótko: "Piszę się na to" - skomentowała w poście.

Brytyjska aktorka znana jest głównie z roli Sansy Stark w serialu "Gra o tron".

Zdjęcie Sophie Turner na premierze finałowego sezonu "Gry o tron" / Taylor Hill / Getty Images

Scenariusz historii ma napisać Sacha Gervasi, który także zajmie się reżyserią. Historia Boya George'a (naprawdę nazywa się George Alan O'Dowd) zostanie opowiedziana od dzieciństwa w robotniczej rodzinie Irlandczyków aż do sukcesu w latach 80. z zespołem Culture Club.

Grupa Culture Club to brytyjski kwartet muzyki pop działający w latach 80., będący jednym z najpopularniejszych przedstawicieli stylu new romantic.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Culture Club Do You Really Want To Hurt Me

Muzyka zespołu opierała się na prostych schematach rytmicznych i melodycznych, ale wyrafinowanych brzmieniowo. Spora część popularności zespołu budowana była za pomocą ekstrawagancji pozamuzycznej, w szczególności wizerunku wokalisty Boya George'a. Grupa przestała istnieć, gdy czwarta płyta zespołu odniosła niewielki sukces komercyjny, a Boy George zdecydował się na solową karierę.

Najważniejsze przeboje Culture Club to "Do You Really Want to Hurt Me" z 1982 roku oraz "Karma Chameleon" z 1983 roku. Ich najpopularniejszą płytą był album "Colour by Numbers", wydany w 1983.



Culture Club sprzedał na całym świecie 50 milionów albumów oraz 100 milionów singli.

W 2011 roku zespół reaktywował się. W 2014 roku wydany został album z koncertem w Japonii.